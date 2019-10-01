Семь миллионов рублей перевела мошенникам жительница Череповца

01.10.2019 [Происшествия]

59-летняя жительница Череповца перевела 7 млн рублей мошенникам, которые обещали выплатить ей компенсацию за ранее купленные некачественные лекарства. 

В полицию череповчанка обратилась накануне. По ее словам, в середине июля ей позвонил неизвестный и представился сотрудником прокуратуры из Москвы. Звонивший убедил женщину, что ей положена компенсация за ранее приобретенные некачественные препараты.

— Ей пообещали выплатить 400 тысяч рублей, — пояснили NewsVo в пресс-службе областного УМВД.

После звонка «сотрудника прокуратуры» женщине стали звонить якобы из банков. Сотрудники финансовых организаций объясняли череповчанке, что теперь ей нужно перечислить деньги в качестве оплаты пошлин и страховок для получения компенсации. За два с половиной месяца пострадавшая перевела мошенникам 7,1 млн рублей. Как уточнили в пресс-службе, это были ее сбережения. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ, «Мошенничество».

Похожий случай ранее произошел в Череповце, где пенсионерка, надеясь получить компенсацию за свое участие в финансовой пирамиде, взяла кредиты и перевела мошенникам около миллиона рублей. Ранее другая жительница Череповца перевела около двух миллионов рублей экстрасенсам, обещавшим вылечить ее больного родственника. 

В августе NewsVo опубликовал запись реального телефонного разговора с мошенником, предоставленную нам пресс-службой областного УМВД, и рассказал о том, как уберечь свои деньги от преступников в материале «Здравствуйте, это служба безопасности банка»: как мошенники обманывают жителей Вологодской области.

 

Тэги: дистанционное мошенничество, мошенники

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