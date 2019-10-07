Проект планировки Некрасовского моста в Вологде выставили на общественное обсуждение

07.10.2019 [Общество]

«Проект планировки и межевания линейного объекта участка улично-дорожной сети от улицы Чернышевского до транспортной развязки на Белозерском шоссе со строительством автомобильного моста через реку Вологду в створе улицы Некрасова» выставлен на общественное обозрение в здании администрации города на улице Ленина, 2.

Напомним, в феврале 2019 года мэр Вологды Сергей Воропанов заявил, что планы строительства Некрасовского моста поменялись: мост будут строить на сразу четырехполосным, а в два этапа - сначала две полосы, а потом еще две. При этом из-за внезапно поменявшихся планов на корректировку проекта моста потратят 35 млн рублей. Когда в апреле жители спросили Сергея Воропанова, почему у моста будет только две полосы, он ответил, что в четырехполосном Некрасовском мосте в Вологде в ближайшие десять лет не будет необходимости.

Однако исходя из более позднего комментария мэра Вологды, который он дал в сентябре 2019 года, следует, что количество полос моста будет зависеть совсем не от того, есть в них необходимость или нет, а от финансирования из федерального бюджета. Речь идет о сумме более 3,5 млрд рублей.

- Каким будет  Некрасовский мост — в двухполосном или четырехполосном исполнении — зависит от того, как будут доведены федеральные лимиты, - сказал Сергей Воропанов.

На стенде представлены несколько схем: ситуационный план, чертеж границ образуемых и изменяемых земельных участков, чертеж межевания территории, чертеж красных линий и чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов. Перед стендом выложены копии документов по проекту, а также бланки для предложений и замечаний по проекту, где каждый желающий может высказать своё мнение.

С вопросами по поводу проекта посетителям предлагают обращаться в соседние кабинеты: в «Градостроительный центр Вологды», кабинет № 15, рядом со стендом; к консультанту отдела перспективного планирования и застройки департамента градостроительства, кабинет № 44 на втором этаже; к начальнику отдела землепользования департамента градостроительства, кабинет № 22 на втором этаже.

Поскольку не знакомому с темой человеку трудно разобраться в схемах, корреспондент NewsVo попросил специалистов в кабинете № 15 объяснить, будет ли расширяться проезжая часть улиц Некрасова и Чернышевского на подъездах к мосту.

— Давайте посмотрим, — откликнулся один из сотрудников. — Это видно на чертеже границ зон планируемого размещения линейных объектов. Границы проезжей части на Чернышевского и Некрасова, похоже, не меняются. Просто будет отремонтирована дорога, уложено новое покрытие.

К разговору у стенда подключился еще один посетитель:

— У меня участок прилегает к новой развязке. Подскажите, как это может сказаться на границах участка?

Специалист подробно объяснил и показал на нескольких чертежах, что участок посетителя никак не пострадает, а потом направил за более подробной консультацией в департамент градостроительства на второй этаж здания.

Письменные предложения и замечания по проектам принимаются в рабочие дни с 3 октября с 9:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:30 по 23 октября включительно по адресу: ул. Ленина, 2, единое окно, либо письменно на бланках у стенда с проектом. Отправить свои предложения в электронном виде почему-то нельзя.

Пока ажиотажа вокруг проекта не наблюдается.

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Тэги: Некрасовский мост
Сюжет: строительство Некрасовского моста
Фото NewsVo

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