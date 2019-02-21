Из бюджета Вологды потратят 35 млн рублей на корректировку проекта Некрасовского моста

35 млн рублей из бюджета Вологды направят на корректировку проекта Некрасовского моста, который обещают построить уже много лет. Соответствующие поправки в бюджет внесли сегодня на сессии Гордумы. Это почти в три раза больше той суммы, в которую несколько лет назад обошелся сам проект.

Теперь мост собираются строить в два этапа.

- В настоящее время проект Некрасовского моста предполагает строительство 4-полосного моста, но сразу реализовать этот проект - очень дорого. Поэтому мы пересматриваем проект, разработанный ранее. Мы планируем разбить строительство моста на 2 этапа: первый этап - это строительство 2-полосного движения, второй этап- строительство еще двух полос, - пишет на своей странице в соцсети мэр Вологды Сергей Воропанов.

Напомним, четырехполосный Некрасовский мост должен был появиться к декабрю 2015 года в рамках проекта "Насон-город", но сроки его возведения постоянно срывались. Теперь чиновники обещают, что этот мост построят в 2020-21 гг. На проектную документацию для возведения четерхполосного Некрасовскоого моста ранее уже было потрачено 12 млн рублей. Контракт на ее выполнение администрация Вологды заключила осенью 2013 года с Санкт-Петербургским ОАО «Мостостроительный трест №6». В 2014 году он был исполнен.

Подробности об истории обещаний о Некрасовском мосте читайте в статье Newsvo "Старые песни о главном: в Вологде снова обещают построить Некрасовский мост".

На фото: Мост в створе ул. Некрасова. Компьютерная визуализация: Беляев Л. 2009 Вологда.

Кроме того, на сессии Гордумы депутаты одобрили выделение средств на разработку проектно-сметной документации газификации микрорайона Прилуки и улицы Осаново. На проектирование 4 км газопровода и пункта регулировки газа в Прилуках планируется выделение 2,3 млн рублей. На 2 км газопровода и пункта регулировки газа в Осаново будет направлено 1,8 млн рублей.