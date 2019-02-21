Из бюджета Вологды потратят 35 млн рублей на корректировку проекта Некрасовского моста

21.02.2019 [Общество]

35 млн рублей из бюджета Вологды направят на корректировку проекта Некрасовского моста, который обещают построить уже много лет. Соответствующие поправки в бюджет внесли сегодня на сессии Гордумы. Это почти в три раза больше той суммы, в которую несколько лет назад обошелся сам проект.

Теперь мост собираются строить в два этапа.

- В настоящее время проект Некрасовского моста предполагает строительство 4-полосного моста, но сразу реализовать этот проект - очень дорого. Поэтому мы пересматриваем проект, разработанный ранее. Мы планируем разбить строительство моста на 2 этапа: первый этап - это строительство 2-полосного движения, второй этап- строительство еще двух полос, - пишет на своей странице в соцсети мэр Вологды Сергей Воропанов.

Напомним, четырехполосный Некрасовский мост должен был появиться к декабрю 2015 года в рамках проекта "Насон-город", но сроки его возведения постоянно срывались. Теперь чиновники обещают, что этот мост построят в 2020-21 гг.  На проектную документацию для возведения четерхполосного Некрасовскоого моста ранее уже было потрачено 12 млн рублей. Контракт на ее выполнение администрация Вологды заключила осенью 2013 года с Санкт-Петербургским ОАО «Мостостроительный трест №6». В 2014 году он был исполнен. 

Подробности об истории обещаний о Некрасовском мосте читайте в статье Newsvo "Старые песни о главном: в Вологде снова обещают построить Некрасовский мост".

На фото: Мост в створе ул. Некрасова. Компьютерная визуализация: Беляев Л. 2009 Вологда.

Кроме того, на сессии Гордумы депутаты одобрили выделение средств на разработку проектно-сметной документации газификации микрорайона Прилуки и улицы Осаново. На проектирование 4 км газопровода и пункта регулировки газа в Прилуках планируется выделение 2,3 млн рублей. На 2 км газопровода и пункта регулировки газа в Осаново будет направлено 1,8 млн рублей.

«Планируем завершить работы по проектированию до конца 2019 года. Дальше специалисты приступят к процессу госэкспертизы проектно-сметной документации», - сказал Сергей Воропанов.

Тэги: Некрасовский мост

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