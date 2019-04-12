Мэр Вологды сказал, что в четырех полосах на Некрасовском мосту пока нет необходимости

В четырехполосном Некрасовском мосте в Вологде в ближайшие десять лет не будет необходимости - об этом мэр Вологды Сергей Воропанов заявил жителям на встрече в Бывалово, которая прошла 10 апреля.

Напомним, четырехполосный Некрасовский мост, по словам Евгения Шулепова, который тогда был главой Вологды, должен был появиться к декабрю 2015 года. Он должен был стать частью проекта "Насон-город", который, как говорили в администрации Вологды, мог принести в бюджет 10 млрд рублей. После этого сроки строительства моста переносились несколько раз.

В феврале 2019 года губернатор Олег Кувшинников озвучил новую дату - 2020-21 гг. В 2014 году было потрачено 12 млн рублей на проект четырехполосного моста, а в феврале 2019 года мэр Вологды Сергей Воропанов заявил, что планы поменялись: теперь мост собираются строить в два этапа - сначала две полосы, а потом еще две. Из-за внезапно поменявшихся планов на корректировку проекта моста потратят 35 млн рублей.

Проект 4-полосного моста в створе ул. Некрасова. Компьютерная визуализация: Беляев Л. 2009 Вологда.

Вопрос о Некрасовском мосте задал в среду мэру один из жителей:

- Сначала сказали, что будет четыре полосы, потом - что деньги есть только на две полосы. Нельзя ли сразу заложить эти четыре полосы? - спросил Вячеслав Леонидович. - Потому что мы живем, где этот мост - жители Лукьяново, Молочного, и с той стороны теперь у нас развитие идет. Уже до Новленского поселений очень много. Мы все заезжаем здесь.

- Я очень прагматично смотрю на вещи, внимательно, и стараюсь считать деньги. Когда я говорил об инициативе, я рассчитывал на силы нашего дорожного фонда и поддержку губернатора и не думал, что у нас будут какие-то федеральные деньги. Второй момент, чтобы убрать все споры, какой мост нужен, какая улица нужна, а где нужно расширение улицы, а где поставить светофор, а где зебру убрать: мы заключили договор со специализированной организацей. Это было условием участия в проекте для того, чтобы получить федеральное финансирование по "Безопасным и качественным дорогам" (ред. - название федерального проекта). Мы на градсовет этих ребят приглашали, и они нам докладывали, что необходимо два моста - и Некрасовский, и Флотский, необходимо внутреннее кольцо внутри города. Почему мы разбиваем мост на несколько пусковых комплексов? Все очень просто. По предварительным расчетам транспортных потоков, в ближайшие десять лет, мост будет достаточно загружен в двухполосном исполнении. Если будет в четырехполосном исполнении, то это будет слабозагруженное инженерное сооружение. Сергей Воропанов заверил, что строительство моста в два этапа обойдется дешевле, чем возведение сразу четырехполосного: - Мы с вами понимаем, что [получается] после виаука, когды мы упираемся в Клубово через переезд, когда проезжаем это узкое горлышко, и вопрос надо решать в комплексе. Когда мы говорим о корректировке проекта, мы решаем несколько задач: первое - удешевление стоимости моста. Если вы посмотрите предыдущую конструкцию, то она очень тяжелая, а сейчас поменялись нормативы строительства, появились новые технологии, и наша задача - удешевить конструкцию моста, так как проектировщики нам говорят, что достаточно на ближайшие 10 лет двухполосного исполнения. Мы делаем проект в четырехполосном исполнении, но разбиваем на этапы. Так как улицу Некрасова от улицы Чернышевского до моста мы делаем за счет проекта "Безопасные и качественные дороги", то этот подход к мосту мы из стоимости моста исключили. Это один из этапов - четвертый этап. Еще один этап - двухполосный мост. Двухполосное пошло: вдоль парка Мира выходим на виадук. Это еще один этап, чтобы запустить движение. Мы как только закончим проект и выберем подрядчика, как построим, мы запустили это движение. Пусть мы в две полосы, но уже поедем. У нас будет возможность свернуть на улицу Бурмагиных, если мы поедем с Чернышевского. У нас будет возможноость уйти на виадук, но там-то мы опять в "горлышко" упираемся. А тот участок дороги после Залинейной, вот эту улицу надо дальше делать для того, чтобы полноценно заработало. Коллеги, давайте определимся, мы делаем здесь четырехполосную и упираемся потом в "горлышко" или мы очень грамотно и взвешенно делаем две полосы и смотрим, если достаточно, хорошо, живем так. Если нет, то у нас проектная документация будет, экспертиза будет, никто нам не мешает обратиться к губернатору, обратиться в Минтранс и выбить деньги на второй этап. Потому что я вас уверяю, как только мы придем в Минтранс с такими деньгами, с таким проектом, нам скажут, это муниципальный мост, решайте все вопросы сами, - пояснил Сергей Воропанов.

- Продолжение от Залинейной до Луначарского намечено? Нет никакой информации, - спросили у Сергея Воропанова жители.

- Мы прорабатываем этот вопрос, документация есть. Насколько я помню, почти 400 миллионов рублей стоит эта улица, поэтому сделаем этот этап, потом Залинейную двухполосную сделаем, потом будем двигаться дальше, - ответил Сергей Воропанов. - Нас упрекают, зачем мы вообще занялись перепроектированием и запланировали такие большие деньги? Докладываю: первое - разбить на этапы. Второе - сэкономить. Этими проектными работами мы сэкономим не одну сотню миллионов рублей. Вот основная задача. Основная задача это экономическая эффективность.

Почему Некрасовский мост изначально был запроектирован как четырехполосный, а не двухполосный, если, по словам Сергея Воропанова, в ближайшие десять лет в четырех полосах нет необходимости, осталось неясным.