3,6 млрд рублей выделят из федерального бюджета на строительство Некрасовского моста в Вологде

Из федерального бюджета Вологде выделят более 3,5 млрд рублей на строительство Некрасовского моста. Мэр Сергей Воропанов заявил, что количество полос сооружения будет зависеть от того, как будут доведены до города эти деньги.

Ранее городские власти сообщали, что на строительство первого этапа строительства Некрасовского моста (две полосы) в Вологде потратят 1,8 миллиарда рублей. Предыдущий проект предусматривал строительство четырех полос, поэтому из городского бюджета решили потратить 34 млн рублей на корректировку проектной документации. Работы выполняет ООО «Фундаментстрой» из Санкт-Петербурга.

— 20 августа, в ходе визита в Вологодскую область, Министр транспорта Евгений Дитрих лично ознакомился с проектом. В итоге Министерством транспорта подготовлен доклад на имя Президента, где предложено решение о финансировании проекта в объеме 3,6 млрд. рублей в предстоящий трехлетний период. Мы должны закончить проектно-сметную документацию в этом году, и тогда в следующем уже сможем отконтрактоваться и начать реализацию проекта, — сказал замгубернатора Антон Стрижов.

Положительное заключение госэкспертизы по проектно-сметной документации должно быть получено к ноябрю.

«Каким будет Некрасовский мост — в двухполосном или четырехполосном исполнении — зависит от того, как будут доведены федеральные лимиты. Задача подрядчика, в соответствии с контрактом, — немедленно реагировать на замечания. Если будут какие-то вопросы, то мы готовы собираться и совместно обсуждать», — цитирует пресс-служба областного правительства слова мэра Вологды Сергея Воропанова.

Планируется, что строительство Некрасовского моста длиною 242 метра начнется со стороны Белозерского шоссе.

Как ранее сообщал Newsvo, сейчас специалисты проводят полевые работы в створе улицы Некрасова, где будут строить мост. По данным городской администрации, они берут образцы грунта на обоих берегах реки, чтобы определить глубину и вид фундамента будущего моста.

12 июля ход работ проверил мэр Вологды Сергей Воропанов. Он сообщил, что сейчас прорабатывается вопрос изъятия земельных участков, которые находятся в частной собственности и расположены на месте будущей стройки.

Начать строить Некрасовский мост должны в 2020 году. О том, сколько раз переносился этот срок и во сколько раз поменялась стоимость работ за несколько лет, NewsVo подробно писал в материале «Старые песни о главном: в Вологде снова обещают построить Некрасовский мост».

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