На первый этап строительства Некрасовского моста в Вологде потратят 1,8 миллиарда рублей

Стоимость строительства первого этапа Некрасовского моста в двухполосном исполнении составит 1,8 млрд рублей, сообщает пресс-служба администрации Вологды. Ранее мэр Вологды говорил, что это стоимость всего моста.

- На Некрасовский мост в две полосы потребуется 1,8 млрд рублей. Это позволит разгрузить Октябрьский мост и в целом центр города, - заявил Сергей Воропанов 8 февраля во время архитектурно-градостроительного совета под председательством губернатора.

Напомним, сейчас ООО "Фундаментстрой" из Санкт-Петербурга выполняет корректировку проекта Некрасовского моста, который теперь будет двухполосным, а не четырехполосным, как было в изначальном проекте. На эту корректировку потратят 34 млн рублей из городского бюджета, работы должны завершиться к 31 октября.

Сейчас специалисты проводят полевые работы в створе улицы Некрасова, где будут строить мост. По данным городской администрации, они берут образцы грунта на обоих берегах реки, чтобы определить глубину и вид фундамента будущего моста.

12 июля ход работ проверил мэр Вологды Сергей Воропанов. Он сообщил, что сейчас прорабатывается вопрос изъятия земельных участков, которые находятся в частной собственности и расположены на месте будущей стройки.

-Таких земель немного, мы будем договариваться с собственниками о передаче. Сложностей возникнуть не должно, это штатная ситуация при строительстве мостовой переправы, - сказал Сергей Воропанов.

Рабочий визит мэра 12 июля. Фото пресс-службы администрации Вологды.

- Также будет оборудован и подъезд к мосту. Участок ул. Некрасова включен в нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2019 год. Будет выполнен комплексный ремонт отрезка от реки до ул. Чернышевского с установкой бордюрных камней, обустройством тротуаров и асфальтированием проезжей части. Необходимость ремонта на втором съезде по ул. Рыбной будет изучена, - сообщает пресс-служба администрации Вологды. - Добавим, что строительство двух дополнительных мостов через реку Вологду: в створе улицы Некрасова и Флотского переулка рекомендовали специалисты компании «Дорнадзор». Питерская организация разрабатывает для Вологды комплексную схему организации дорожного движения, которая будет готова по контракту к концу июля 2019 года.

Реконструкция около 390 метров улицы Некрасова станет третьим этапом строительства Некрасовского моста, сообщал новостной сайт городской администрации Вологда.рф. Об этом 19 марта рассказал и. о. начальника департамента городского хозяйства Андрей Макаровский, когда обосновывал депутатам гордумы стоимость корректировки проекта.

Напомним, начать строить Некрасовский мост должны в 2020 году. О том, сколько раз переносился этот срок и во сколько раз поменялась стоимость работ за несколько лет, NewsVo подробно писал в материале «Старые песни о главном: в Вологде снова обещают построить Некрасовский мост».

Все новости о Некрасовском мосте читайте на нашем сайте.