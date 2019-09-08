В ПАТП-1 заявили, что группа по распродаже автобусов в Вологде является фейковой

ООО «ПАТП № 1» в своей официальной группе в соцсети «Вконтакте» опровергло информацию о распродаже автобусов перевозчика в Вологде, заявив, что группа в соцсети с фотографиями продаваемого имущества является фейковой.

Новость о том, что в Вологде распродают автобусы, земельные участки, спецтехнику обанкротившегося АО «ПАТП № 1», была опубликована на нашем сайте 6 сентября. В ней сообщалось, что в соцсети 29 августа появилась специальная группа, в которой предлагают заинтересованным лицам купить имущество.

— В интернете распространяются слухи, что в Вологде якобы идёт распродажа имущества обанкротившегося АО «ПАТП № 1». Однако все эти публикации имеют ошибочные трактовки и неверные выводы. Авторы ссылаются на некий паблик «ВКонтакте», к которому «ПАТП № 1» не имеет никакого отношения. В фейковом сообществе выложена данная «информация» и как бы в подтверждение выставлены фото из материалов арбитражного дела. Официально заявляем, что такое дело — № А13-6222/2016 — действительно существует, и по нему идёт процесс. Но на данный момент даже не утверждено положение о продаже имущества, то есть ничего из перечня не выставлено на торги, — сообщается в официальной группе ПАТП.

Сообщается, что «выводы о распродаже имущества предприятия преждевременны и вводят в заблуждение».

— ООО «ПАТП № 1» работает и будет работать. Когда же появится реальная необходимость выкупить на торгах всё, что нужно для производственного процесса, предприятие выкупит это, — сообщает официальная группа перевозчика.

Как выяснил NewsVo, посты в группе по продаже имущества АО «ПАТП № 1» были выложены от лица фейкового акканта, который был зарегистрирован в тот же день, что и сама группа, - 29 августа. А единственным подписчиком этой группы на момент написания предыдущей новости (ред. - 6 сентября) был депутат от КПРФ из Курска Максим Васильев.

Сам он в комментариях к посту ПАТП-1 с опровержением о продаже имущества уверяет, что не имеет к этому никакого отношения.

Но каким образом к создателю группы попали материалы арбитражного дела, к которым нет доступа у посторонних лиц? И почему ни руководство отдела транспорта администрация Вологды, ни руководство ПАТП-1 не обращаются в полицию по факту незаконного выставления на продажу имущества в соцсети?

Ранее Newsvo сообщал, что Арбитражный суд Вологодской области признал АО «ПАТП-1» банкротом в декабре 2017 года. Соответствующее решение было принято по иску «Транспортной лизинговой компании».

- В реестр требований кредиторов должника включены требования кредиторов на сумму более 78 000 000 руб., которые не исполнены должником свыше трех месяцев, - говорилось в решении.

На предприятии было введено конкурсное производство сроком на 6 месяцев, которое потом продлевалось.

В конце июля Newsvo писал, что в Вологде, кроме существующих АО и ООО, появилось еще одно «ПАТП № 1». Постановление о создании муниципального унитарного предприятия «ПАТП № 1» было подписано мэром Вологды Сергеем Воропановым 31 мая. Учредитель этого МУПа – администрация Вологды, предприятие было зарегистрировано 20 июня. Директором назначен Антон Угаров. На баланс вновь созданного ПАТП-1 записаны 25 новых автобусов, купленных на средства областного бюджета. Они обслуживают маршруты № № 1, 17, 18, 28.

МУП «ПАТП № 1» зарегистрировано по тому же адресу, что и ООО «ПАТП № 1» - на Мудрова, 31.