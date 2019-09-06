В Вологде распродают автобусы обанкротившегося АО «ПАТП № 1»

В Вологде распродают автобусы, земельные участки, спецтехнику обанкротившегося АО «ПАТП № 1». В соцсети появилась специальная группа, в которой организаторы торгов предлагают заинтересованным лицам купить имущество.

Так, на продажу выставлены около 50 автобусов — «Олимпы», «Мерседесы», «ЛиАЗы», «ГАЗы», «КамАЗы» разных лет выпуска стоимостью от 100 до 227 тысяч рублей. Отмечается, что техника в аренде у ООО«ПАТП № 1».

Отдельно продается техника под утилизацию — 19 автобусов стоимостью от 5 до 29 тысяч рублей. Предлагается купить и другое имущество «ПАТП-1»: в списке есть как мелочи типа шлагбаума за 3 тысячи рублей, так и дорогие лоты, например, технический водопровод на улице Мудрова, 31 стоимостью 719 тысяч рублей, нежилые помещения на Дальней, 32 стоимостью 1,9 млн рублей или право аренды земельного участка площадью 5 тысяч квадратных метров на улице Мудрова.

Интересно также, что единственным подписчиком сообщества по продаже имущества АО «ПАТП № 1» является Максим Васильев, депутат от КПРФ из Курска, с недавних пор ведущий активную общественную деятельность в городе.



Скриншоты из сообщества @patp1official в соцсети "ВКонтакте"

Вопрос, как будет работать городской перевозчик, если около 50 работающих автобусов будут проданы с торгов, Newsvo адресует пресс-службе администрации Вологды.

Ранее Newsvo сообщал, что Арбитражный суд Вологодской области признал АО «ПАТП-1» банкротом в декабре 2017 года. Соответствующее решение было принято по иску «Транспортной лизинговой компании».

- В реестр требований кредиторов должника включены требования кредиторов на сумму более 78 000 000 руб., которые не исполнены должником свыше трех месяцев, - говорилось в решении.

На предприятии было введено конкурсное производство сроком на 6 месяцев, которое потом продлевалось.

В конце июля Newsvo писал, что в Вологде, кроме существующих АО и ООО, появилось еще одно «ПАТП № 1». Постановление о создании муниципального унитарного предприятия «ПАТП № 1» было подписано мэром Вологды Сергеем Воропановым 31 мая. Учредитель этого МУПа – администрация Вологды, предприятие было зарегистрировано 20 июня. Директором назначен Антон Угаров. На баланс вновь созданного ПАТП-1 записаны 25 новых автобусов, купленных на средства областного бюджета. Они обслуживают маршруты № № 1, 17, 18, 28.

МУП «ПАТП № 1» зарегистрировано по тому же адресу, что и ООО «ПАТП № 1» - на Мудрова, 31.