В Вологде распродают автобусы обанкротившегося АО «ПАТП № 1»

06.09.2019 [Общество]

В Вологде распродают автобусы, земельные участки, спецтехнику обанкротившегося АО «ПАТП № 1». В соцсети появилась специальная группа, в которой организаторы торгов предлагают заинтересованным лицам купить имущество.

Так, на продажу выставлены около 50 автобусов — «Олимпы», «Мерседесы», «ЛиАЗы», «ГАЗы», «КамАЗы» разных лет выпуска стоимостью от 100 до 227 тысяч рублей. Отмечается, что техника в аренде у ООО«ПАТП № 1».

Отдельно продается техника под утилизацию — 19 автобусов стоимостью от 5 до 29 тысяч рублей. Предлагается купить и другое имущество «ПАТП-1»: в списке есть как мелочи типа шлагбаума за 3 тысячи рублей, так и дорогие лоты, например, технический водопровод на улице Мудрова, 31 стоимостью 719 тысяч рублей, нежилые помещения на Дальней, 32 стоимостью 1,9 млн рублей или право аренды земельного участка площадью 5 тысяч квадратных метров на улице Мудрова.

Интересно также, что единственным подписчиком сообщества по продаже имущества АО «ПАТП № 1» является Максим Васильев, депутат от КПРФ из Курска, с недавних пор ведущий активную общественную деятельность в городе.


Скриншоты из сообщества @patp1official в соцсети "ВКонтакте"

Вопрос, как будет работать городской перевозчик, если около 50 работающих автобусов будут проданы с торгов, Newsvo адресует пресс-службе администрации Вологды.

Ранее Newsvo сообщал, что Арбитражный суд Вологодской области признал АО «ПАТП-1» банкротом в декабре 2017 года. Соответствующее решение было принято по иску «Транспортной лизинговой компании».

- В реестр требований кредиторов должника включены требования кредиторов на сумму более 78 000 000 руб., которые не исполнены должником свыше трех месяцев, - говорилось в решении.

На предприятии было введено конкурсное производство сроком на 6 месяцев, которое потом продлевалось.

В конце июля Newsvo писал, что в Вологде, кроме существующих АО и ООО, появилось еще одно «ПАТП № 1». Постановление о создании муниципального унитарного предприятия «ПАТП № 1» было подписано мэром Вологды Сергеем Воропановым 31 мая. Учредитель этого МУПа – администрация Вологды, предприятие было зарегистрировано 20 июня. Директором назначен Антон Угаров. На баланс вновь созданного ПАТП-1 записаны 25 новых автобусов, купленных на средства областного бюджета. Они обслуживают маршруты № № 1, 17, 18, 28.

МУП «ПАТП № 1» зарегистрировано по тому же адресу, что и ООО «ПАТП № 1» - на Мудрова, 31.

Тэги: «ПАТП №1», банкротство

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

По факту пропажи в Тарногском районе двухлетней девочки возбудили уголовное дело
Директора школ, безработные, машинисты и любители Волгограда: кто баллотируется в Вологодскую гордуму
Досрочное голосование в Вологде: "карусель", подкуп жителей и голос умершего избирателя
В Тарногском районе пропавшую двухлетнюю девочку нашли в лесу
Курский депутат Максим Васильев объяснил свое пребывание в Вологде бескорыстным желанием помочь
Слесарь, уволенный с «Северстали» за пьянство, оказался членом избирательной комиссии
Водитель «Киа» сбил трех человек на «зебре» в Череповце, два из них скончались
В Вологде задержали скупщика голосов избирателей на округе 11
В Вологде еще один кандидат от "Единой России" использовал "Бессмертный полк" в предвыборных целях
Супермаркет «Макси» в Череповце оштрафовали за торговлю сигаретами рядом с детским садом
04.09.2019 [Политика]

Директора школ, безработные, машинисты и любители Волгограда: кто баллотируется в Вологодскую гордуму

3794
8

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Всеволод Чубенко: «Вологодских классиков многие почему-то изначально представляют, как устаревшую нудятину»
24-летний череповчанин предстанет перед судом за развратную переписку с маленькими девочками
3,6 млрд рублей выделят из федерального бюджета на строительство Некрасовского моста в Вологде
Музей кружева в Вологде приглашает на курсы кружевоплетения
Определены темы итоговых сочинений одиннадцатиклассников в 2019 году
Трех жителей Кичменгско-Городецкого района, убивших собутыльника, приговорили к лишению свободы
В Вологде распродают автобусы обанкротившегося АО «ПАТП № 1»
 


06.09.2019 [Общество]

Всеволод Чубенко: «Вологодских классиков многие почему-то изначально представляют, как устаревшую нудятину»

64
0
06.09.2019 [БлогоVO]

Им так объясняли

85
0
05.09.2019 [Обзор Прессы]

Миллиардеры из Вологды. Чем игры братьев Бухманов Gardenscapes и Homescapes зацепили 100 млн домохозяек

597
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика