Тотьму отметили среди российских городов, где музейщики помогают возрождать жизнь

Социолог Алиса Максимова, которая вместе с коллегами исследует российские музеи, отметила Тотьму среди небольших городов, где музейщики берут на себя задачу возродить жизнь в городе. Для этого возрождения в Тотьме многое сделал руководитель Тотемского музейного объединения Алексей Новоселов.

Для своего исследования социологи старались выбирать малые города с населением меньше 15 тысяч человек в центральной части России, Костромской, Вологодской и Архангельской областях. По словам Алисы Максимовой, в них есть попытка за счет развития каких-то культурных проектов показать населению своих городов, что что-то можно делать и что не все потеряно.

- В разных городах появляется повторяющийся сюжет «золотого века» города, когда город процветал. Как правило, это дореволюционное время. Например, истории купцов, которые вкладывали деньги в развитие города. Это такой ностальгический и позитивный нарратив: когда-то так было, а значит, можно попытаться подобное повторить сейчас и снова встать на этот путь развития, - пояснила Максимова в интервью "Реальному времени".

В качестве примера она привела Тотьму:

- Тотьма — очень любопытный пример, внушающий надежды. Среди городов, имеющих туристический потенциал, кажется, этот город не самый выдающийся. Но в 2010-е годы место директора в музее занял молодой человек, Алексей Новоселов. Он родился в Тотьме, потом уехал учиться, но продолжал при этом вести паблик во «ВКонтакте», посвященный старинной Тотьме, где размещал картинки, старые фотографии и факты из истории. И местная администрация, обратив внимание на его инициативу, предложила ему место директора, что, в принципе, довольно необычно. Сфера культуры и музеев у нас довольно консервативная, молодых людей без опыта на место директора приглашают редко. Местные музеи обременены огромным количеством отчетности и обязанностей, им нужно проводить определенное количество выставок, пропускать через себя определенное количество посетителей. Но, несмотря на наличие такой формальной отчетности и консервативной традиционной деятельности, Алексей начал придумывать какие-то проекты, причем не только музейные, но и общественные. Он собирает местную молодежь и обсуждает вместе с ними инициативы, придумывает выставки, занимается городским благоустройством. Сугубо музейные и культурные проекты, которые проходят в музее, в Тотьме тоже, на мой взгляд, отличаются от того, что обычно делают в других музеях. Например, они активно ищут в фондах музея то, что может быть интересно и местным жителям, и профессиональному сообществу, и прессе. Несколько лет назад за счет краудфандинга они издали книгу старинных фотографий, сохраненных в фонде. Такие проекты привлекают многих людей, не только в строгом смысле посетителей музея, которые пришли в музей ногами, но и широкую аудиторию, которой важно поучаствовать в каком-то общем деле.

Напомним, что в этом году Тотемский музей, которым руководит Алексей Новоселов, одержал победу в престижном конкурсе «Интермузей-2019» в номинации «Лучший проект, направленный на межрегиональное взаимодействие».

Кроме того, весной в Тотьме презентовали аудиогид по экспозициям местного краеведческого музея. А в апреле сюжет о том, как Алексею удается развивать в Тотьме сферу культуры, делал журнал "Форбс".