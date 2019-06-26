День города в стиле ретро: Вологда отметит 872-летие со дня основания

29 июня Вологда отметит 872-летие со дня основания. Организаторы праздника решили напомнить вологжанам, каким был город в 50х-70х годах прошлого века.

«Концепция праздника связана с 1950-1970 годами, временем, когда Вологда активно строилась, росла и развивалась… Мы решили посвятить этот праздник тем людям, которые приняли активное участие в становлении Вологды, и тем самым отдать им дань уважения», - говорит мэр Вологды Сергей Воропанов.

Главная площадкой ретро-праздника станет Кремлёвская площадь. В течение дня там можно будет увидеть участников конкурса «Вологодский семейный альбом 1950 - 1970 гг.» в костюмах стиляг, хиппи и нарядах а-ля 60-е. На площади также будут работать фотозоны с предметами быта того времени: катушечный магнитофон, чёрно-белый телевизор, аппарат с газировкой, телефонная будка... Отдельная фотозона будет посвящена Олимпиаде-80.



Ранее Newsvo сообщал, что в День города представители интернет-проекта «Музей детства» организуют на площади выставку любимых детских игрушек вологжан и проведут конкурс на лучшую игрушку и лучшее фото с игрушкой.



В 12.30 на площади начнётся музыкальный флешмоб «Поющая Вологда».

«Участники исполнят пять известных песен – «Королева красоты», «Черный кот», «Ландыши», «Последняя электричка» и, конечно, «Вологда». Художественный руководитель Хоровой академической капеллы им. В.М.Сергеева, дирижер Елена Назимова будет руководить общим хором со сцены, а профессиональные исполнители распределятся по площади, чтобы помогать и поддерживать участников флешмоба. Всем желающим раздадут листы с текстами, кроме того, слова песен будут транслироваться на экране на сцене», - пишет "Дирекция праздников Вологды" в своей группе ВКонтакте.

На лавочках в Кремлёвском саду все желающие смогут сыграть в лото, шашки и шахматы. Как отмечают в пресс-службе городской администрации, следить за порядком будет милиционер в форме образца 60-х годов.



В течение дня на площади прозвучат хиты тех лет в исполнении групп «Стиляги», «Антикризис» и «Brevis Brass Band». В 20 часов на сцену выйдет народный артист РФ, солист Мариинского театра Василий Герелло. Он споет песни Муслима Магомаева, Арно Бабаджаняна и других звезд советской эстрады.



На аллее вдоль Кремлевского сада все желающие смогут показать себя на танцплощадке и послушать выступления поэтов.



Вдоль улицы Сергея Орлова будет организована выставка ретроавтомобилей.



А на аллее проспекта Победы с 10 с до 14 часов городские библиотеки устроят литературный променад, во время которого гости смогут узнать, какой была Вологда в 1950-70-х годах и услышат стихотворения из сборника «Город нашей души».

- Библиотеки предлагают творческим вологжанам выразить свою любовь к Вологде в стихах – любой желающий сможет принять участие в поэтической акции «ВКонтакте» и написать стихотворение о нашем городе. Для участия в акции нужно разместить произведение собственного сочинения на своей странице с хэштегом #Вологда872_стихи до 28 июня. Лучшие участники 29 июня в 12:00 получат призы, - сообщает Центральная библиотечная система Вологды.



Певица Molly, экс-солистка группы «Serebro» Ольга Серябкина будет выступать на Кремлевской площади. Ее концерт начнется в 23 часа и будет длиться около 60 минут.

Ранее Newsvo сообщал, что в этот же день, 29 июня, на площади Революции пройдет гастрономический фестиваль «Вологда со вкусом». Его участники устроят костюмированное шествие, проведут кулинарные мастер-классы и приготовят каравайгер с большой котлетой из вологодской лосятины.

В 20.45 на площади Революции начнется концерт артиста лейбла Black Star рэпера MC Doni, он пройдет до 21.30. Newsvo писал, что это 45-минутное выступление обойдется бюджету в 2 млн рублей.

Завершится праздник фейерверком на Соборной горке. Он прогремит ровно в полночь.

Подробную программу праздника смотрите в галерее в прикрепленных файлах (если изображение отображается слишком мелко, откройте картинку в новой вкладке).