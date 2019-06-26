Шествие поваров, кулинарные мастер-классы, каравайгер из вологодской лосятины: фестиваль «Вологда со вкусом» пройдет 29 июня

26.06.2019 [Общество]

Гастрономический фестиваль «Вологда со вкусом» пройдет на площади Революции областной столицы 29 июня, в День города. Его участники устроят костюмированное шествие, проведут кулинарные мастер-классы и приготовят каравайгер с большой котлетой из вологодской лосятины. 

Фестиваль откроется в 10 часов утра гастрономическим парадом. Его участниками станут 270 человек — это представители предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, общественного питания, учебных заведений, студенты в форменной поварской одежде.

— Также в шествии примут участие ростовые куклы в виде ягод, больших упаковок масла, молока, капель фруктового напитка, а главным героем станет символ гастрономического фестиваля рыжий кот Компот, — сообщает пресс-служба городской администрации.

В течение всего дня на площади Революции будут работать восемь площадок «Вологды со вкусом»:  «Ресторанный дворик», «Для семей и их детей», «Торговые ряды», «Уличные музыканты», «Интерактивные игры», «Семейный пикник», «Спорт. Еда. Здоровье» и площадка в стиле 80-х.

В ресторанном дворике представят свои возможности и самые интересные блюда 16 ведущих ресторанов и кафе Вологды. Это будет один из самых больших ресторанов под открытым небом на 500

посадочных мест. На ретроплощадке будет работать экспозиция «Коммунальная квартира», продаваться квас из бочки и яблоки в карамели.

В торговых рядах свою продукцию будут продавать фермеры и 39 предприятий Вологды, работающих под брендом «Настоящий Вологодский продукт».  На детской площадке в пяти шатрах будут организованы мастер — классы по карвингу (художественная резка по овощам и фруктам), сворачиванию салфеток, изготовлению конфет, росписи пряников, изготовлению конфет и картин из круп. Авторов лучших работ ждут призы.

У кинотеатра «Ленком» разместятся уличные музыканты из Москвы и Санкт-Петербурга. На ступеньках кинотеатра будут организованы места для сидения, по типу амфитеатра, а напротив расположена сцена станет выступление чемпиона по боям без правил и каратист Михаил Суриков.

— Он планирует установить рекорд страны и разбить локтем 29 жестяных банок с напитком. Если это удастся, то имя вологжанина внесут в Книгу рекордов России, — сообщает городская администрация.

Ранее сообщалось, что каратист будет разбивать банки с пивом.
 
На фестивале будут проводиться мастер-классы от шеф-поваров: «Из того что осталось в холодильнике», «Стейк из говядины в домашних условиях», «Ужин на всю семью за 200 рублей», конкурсы по поеданию пельменей и бургеров. Каждый час на экран на сцене будут идти прямые включения с «полей» фестиваля.

Кульминацией гастрофестиваля станет приготовление прямо на сцене каравайгера - необычного блюда, придуманного специально для этого фестиваля. Будет разрезан огромный каравай, намазан соусом из вологодской сметаны, а начинкой станут выпеченная тут же котлета диаметром 40 см из вологодской лосятины, а также мелко нарезанные огурцы и зелень. В приготовлении блюда примет участие приглашенная звезда — рэпер MC Doni. После того, как каравайгер будет готов, им угостят волонтеров праздника.

После приготовления каравайгера MC Doni выступит с 45-минутным концертом на сцене площади Революции. Как ранее сообщал Newsvo, за это выступление из областного бюджета заплатят два миллиона рублей.

Подробная программа  «Вологды со вкусом» — в группе фестиваля в соцсети.


 

Тэги: фестиваль, гастрономический фестиваль, Вологда со вкусом, концерты

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