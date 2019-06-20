За выступление в Вологде рэпера МС Doni заплатят 2 млн рублей из областного бюджета

На сайте zakupki.gov.ru днем 20 июня появилась информация о закупке у единственного поставщика «Оказание услуг по подготовке и проведению показа исполнения (концерта) артиста в рамках гастрономического фестиваля „Вологда со вкусом“». Поставщика уже определили, начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 2 млн рублей, источник финансирования, как указано, областной бюджет.

Ранее пресс-служба администрации Вологды сообщала, что на фестивале "Вологда со вкусом" вечером 29 июня выступит рэпер MC Doni. Учитывая, что, как выяснил Newsvo, в планах госзакупок муниципального «Центра содействия развитию предпринимательства и туризма» ранее фигурировало именно это имя, можно предположить, что 2 млн рублей заплатят именно за выступление артиста лейбла Black Star.

MC Doni — псевдоним Достонбека Исламова. Поклонникам рэпа этот исполнитель стал известен по песне «Борода», а также после дуэта с певицей Натали (песня «А ты такой»). Doni – артист лейбла Black Star, созданного Тимати.

Год назад мэр Вологды Сергей Воропанов заявил журналистам, что, будь его воля, он бы на День города в Вологду привез Тимати, но это слишком дорого для бюджета.

"Для молодежи я бы Тимати сюда пригласил, и как бы бахнули! Владимира Кузьмина, допустим, в пятницу, а Тимати в воскресенье. Представляете, у нас бы площадь Революции просто разрывалась бы от народу, даже она не вместила бы всех. Мне кажется, Тимати пользуется популярностью в молодежной среде. Нормальный парень. К сожалению, очень дорогой, наш бюджет не позволяет"

Как ранее сообщал Newsvo, 29 июня в Вологде также выступит певица Molly, экс-солистка группы «Serebro» Ольга Серябкина. Соответствующий договор на 900 000 рублей городские чиновники подписали 6 июня.