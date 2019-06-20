За выступление в Вологде рэпера МС Doni заплатят 2 млн рублей из областного бюджета

20.06.2019 [Общество]

На сайте zakupki.gov.ru днем 20 июня появилась информация о закупке у единственного поставщика «Оказание услуг по подготовке и проведению показа исполнения (концерта) артиста в рамках гастрономического фестиваля „Вологда со вкусом“». Поставщика уже определили, начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 2 млн рублей, источник финансирования, как указано, областной бюджет.

Ранее пресс-служба администрации Вологды сообщала, что на фестивале "Вологда со вкусом" вечером 29 июня выступит рэпер MC Doni. Учитывая, что, как выяснил Newsvo, в планах госзакупок муниципального «Центра содействия развитию предпринимательства и туризма» ранее фигурировало именно это имя, можно предположить, что 2 млн рублей заплатят именно за выступление артиста лейбла Black Star.

MC Doni — псевдоним Достонбека Исламова. Поклонникам рэпа этот исполнитель стал известен по песне «Борода», а также после дуэта с певицей Натали (песня «А ты такой»). Doni – артист лейбла Black Star, созданного Тимати.

Год назад мэр Вологды Сергей Воропанов заявил журналистам, что, будь его воля, он бы на День города в Вологду привез Тимати, но это слишком дорого для бюджета.

"Для молодежи я бы Тимати сюда пригласил, и как бы бахнули! Владимира Кузьмина, допустим, в пятницу, а Тимати в воскресенье. Представляете, у нас бы площадь Революции просто разрывалась бы от народу, даже она не вместила бы всех. Мне кажется, Тимати пользуется популярностью в молодежной среде. Нормальный парень. К сожалению, очень дорогой, наш бюджет не позволяет"

Как ранее сообщал Newsvo, 29 июня в Вологде также выступит певица Molly, экс-солистка группы «Serebro» Ольга Серябкина. Соответствующий договор на 900 000 рублей городские чиновники подписали 6 июня.

 

Тэги: концерты, госзакупки

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Певица Анна Семенович отравилась вареным языком во время гастролей в Вологде
В Шексне обнаружили тело пропавшего 15-летнего подростка
Клиенты автосалона «Северный» в Череповце не могут получить купленные машины
Вологодскую «Арт-рыбу» оштрафовали на 320 тысяч рублей из-за некачественного лосося
В Вологде демонтировали знак «Я люблю Паклю»
В Вологде водитель ВАЗа сбил на «зебре» 58-летнюю женщину
На перекрестке улиц Ленинградской и Октябрьской в Вологде столкнулись автобус и «Мерседес»
Протестующих в Шиесе останавливает вологодский ОМОН?
Водитель УАЗа, сгоревший в своем авто в Кич-Городецком районе, стал жертвой жестокого убийства
В Грязовце хозяйка лесоперерабатывающей фирмы украла электричества почти на 11 млн рублей
20.06.2019 [Общество]

Протестующих в Шиесе останавливает вологодский ОМОН?

2593
1
20.06.2019 [Общество]

«Путин, помоги!»: о чём жители Вологодской области просят президента

1473
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

За выступление в Вологде рэпера МС Doni заплатят 2 млн рублей из областного бюджета
Вологодский хакер требовал биткойны за разблокировку компьютеров иностранцев
Колесо обозрения в Вологде предлагают установить в сквере возле Петровского домика
Вологодский суд постановил арестовать «Лексус» и квартиру экс-начальника таможни в Ленобласти
В Вологодской области семь выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ сразу по двум предметам
«Путин, помоги!»: о чём жители Вологодской области просят президента
Череповчанин во время ссоры выстрелил в ногу знакомому
 


20.06.2019 [Общество]

Протестующих в Шиесе останавливает вологодский ОМОН?

2593
0
20.06.2019 [БлогоVO]

Прямое объявление войны Рунету как части глобальной сети

154
0
19.06.2019 [Обзор Прессы]

Школьник из Петербурга, задержанный за пикет против Юнармии, третий день держит голодовку

501
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика