Из бюджета Вологды заплатят 900 000 рублей за выступление экс-солистки «Serebro» в День города

12.06.2019 [Общество]

Администрация Вологды заплатит 900 тысяч рублей за выступление на концерте в День города 29 июня певицы Molly, экс-солистки группы «Serebro» Ольги Серябкиной. Соответствующий договор чиновники подписали 6 июня.

Об этой госзакупке сообщило интернет-издание «В точку». По данным Newsvo, на сайте госзакупок заключение договора с Molly значится как «закупка у единственного поставщика». Заказчик — «Дирекция концертно-зрелищных представлений и праздников города Вологды». Согласно условиям договора, 30% от его суммы певица получит в качестве аванса, остальное — после концерта, который начнется в 23.00 на Кремлевской площади в Вологде. 

Ольга Серябкина — российская певица, автор песен, экс-участница женской поп-группы Serebro. Дебютировала в 2007 году на конкурсе песни «Евровидение», где с синглом «Song #1» в составе группы заняла третье место.

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Год назад, на пресс-конференции 18 июня, мэр Вологды Сергей Воропанов заявил, что это не он определяет, кто будет выступать на Дне города. По словам мэра, была бы его воля, он бы в Вологду привез Владимира Кузьмина и Тимати.

"Для молодежи я бы Тимати сюда пригласил, и как бы бахнули! Владимира Кузьмина, допустим, в пятницу, а Тимати в воскресенье. Представляете, у нас бы площадь Революции просто разрывалась бы от народу, даже она не вместила бы всех. Мне кажется, Тимати пользуется популярностью в молодежной среде. Нормальный парень. К сожалению, очень дорогой, наш бюджет не позволяет"
 

Newsvo ранее сообщал, что в Вологде из-за дефицита бюджета не могут за один раз оборудовать тротуар на улице Рыбной

Тэги: концерт, День города

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