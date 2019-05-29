В Вологде оборудуют тротуар на улице Рыбной

29.05.2019 [Общество]
В Вологде оборудуют тротуар на улице Рыбной

В Вологде до конца сентября обещают оборудовать тротуар на улице Рыбной. Сейчас местные жители, в том числе школьники, вынуждены ходить по обочине проезжей части.

«Дети вынуждены двигаться по краю проезжей части, а движение автомобилей здесь крайне интенсивное. Вопрос надо решать и чем скорее, тем лучше», -  подчеркнул директор школы № 25 Евгений Баландин.

На отрезке улицы от улицы Кувшиновской до улицы Чкалова,1 идет значительное сужение дорожного проезда до одной полосы, что увеличивает опасность нахождения людей на обочине.  На участке от Чкалова, 1 до домов по ул. Залинейной не только продолжается сужение, но еще и нет освещения.

«Вопрос очень важный, поскольку его решение обеспечит безопасность жителям сразу двух микрорайонов. Сделать тротуар на протяжении всей улицы сразу не позволяет бюджет, поэтому я принял решение разделить работу на два этапа. В первую очередь будет строиться участок от улицы Чкалова, 1, до ул. Залинейной. Второй этап работ - на участке от ул. Кувшиновской до ул. Чкалова, 1 - пройдет в следующем году», - подчеркнул мэр Вологды Сергей Воропанов.

Профильным департаментам дано поручение в сжатые сроки просчитать объемы работ и подготовить заявку на необходимое финансирование, сообщает пресс-служба городской администрации.

Ранее Newsvo cообщал, что в 2019 году в Вологде отремонтируют участки 9 улиц. Это ул. Карла Маркса на участке от ул. Саммера до Чернышевского;  ул. Прокатова на участке от ул. Горького до Северной;  ул. Северная;  ул. Пугачева;  ул. Гагарина на участке от Петина до Окружного шоссе (включая парковки у ст. «Витязь»);  ул. Предтеченская на участке от моста 800-летия до Мира;  ул. Некрасова на отрезке от реки до ул. Чернышевского;  ул. Пролетарская на участке от ул. Кирова до пер. Паркового;  Пошехонское шоссе - от кольцевой развязки до границы города.

Тэги: тротуары
Фото пресс-службы городской администраци

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