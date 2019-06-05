Вологжанам предлагают принести на выставку любимые старинные игрушки

05.06.2019 [Общество]

Вологодский музей детства предложил жителям города принять участие в создании выставки 29 июня на Кремлёвской площади. 

«У каждого из нас в детстве была любимая игрушка - машинка, мишка, кукла. Мы не расставались с ней. Мы с ней спали, гуляли, ходили в гости и, конечно, фотографировались. Быть может, у вас до сих пор хранятся эти фото или игрушки? Приносите свои детские сокровища в палатку Вологодского музея детства», - сообщает группа музея в соцсети.

В группе музея также проводится конкурс фотографий-воспоминаний о любимых игрушках. В специальный альбом нужно загрузить фотографию игрушки или с игрушкой, написать год и город, в котором было сделано фото, описать игрушку (было ли у нее имя,сохранилась ли сейчас, как играли). 

"29 июня мы подведем итоги этого мини-конкурса. Автор лучшего воспоминания получит от нас сувенир и приглашение на открытие музея",- пишут в группе музея.

Вологодский музей детства - это интернет-проект председателя Вологодского объединения поисковиков Ирины Метелкиной. У музея пока нет помещения, и поэтому фотографии экспонатов - старинных игрушек - размещаются в альбоме в социальной сети.

Тэги: игрушки

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