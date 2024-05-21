Евгений Шулепов написал обращение к руководителю Следственного комитета РФ

Задержанный депутат Евгений Шулепов через своего адвоката передал обращение к руководителю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. Одновременно с этим некоторые цитаты из письма были опубликованы командой Евгения Борисовича на его официальной странице в соцсети ВКонтакте. Экс-глава Вологды считает, что следствие не привело ни одного существенного доказательства его виновности.

Напомним, 15 мая Евгения Шулепова отправили в следственный изолятор. Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере.

В обращении к Александру Бастрыкину депутат отвергает обвинения в отношении него и называет их «невнятными и бредовыми».

В своем письме он также отметил, что Вологда в период его руководства показывала лучшие результаты по переселению из ветхого и аварийного жилья.

«Переселили 1600 семей за 7 лет при городском бюджете в 6 миллиардов. Следующие городские управленцы переселили лишь 700 семей, то есть почти в 2,5 раза меньше при бюджете города, приближающемся к 20 миллиардам. За эти и другие успехи в 2014 году Вологда была признана самым гармоничным городом России с численностью от 250 до 500 тысяч жителей. А я как Глава Вологды был награжден Благодарностью Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и Почетной грамотой Министерства регионального развития РФ», - пишет Евгений Шулепов.

К слову, один из пунктов, в котором обвиняется бывший глава, это непризнание аварийного жилья таковым.

Евгений Борисович также объяснил, откуда взялись обвинения в получении взятки. По его словам, уголовное дело возникло в результате доноса со стороны некоего Максимова.

«В доносе он пишет, что якобы ему передали через третьих лиц, что он должен поставить во дворе дома спортплощадку за 450 тысяч рублей. Он это сделал и спустя 10 лет решил, что это является взяткой Главе города. Этот жалкий вымученный донос я видел. Считаю, что этой бумажкой надо было подтереться и смыть в туалет. Требую опубликовать данный донос, чтобы весь народ узрел своими глазами, на основании какого документа меня арестовали!», - пишет в обращении Шулепов.

В заключении экс-глава возмутился методами, с помощью которых полиция оказывает давление на свидетелей, в том числе его коллег, родственников и знакомых.

«Уважаемый Александр Иванович, я требую разобраться с этой идиотской вакханалией. Требую наказать всех сотрудников, кто оказывал на свидетелей психологическое давление во время обысков. Выражаю глубочайшее сожаление и разочарование тем, что силовые структуры в нашей стране используются как инструмент политического давления», - пишет Евгений Борисович.

Напомним, ранее жена Евгения Шулепова предлагала принести гроб мужа на площадь Революции в Вологде.