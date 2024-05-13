Следственный комитет раскрыл детали уголовного дела Евгения Шулепова

Следственный комитет раскрыл детали уголовного дела, возбужденного в отношении Евгения Шулепова. Следствие подтверждает, что Шулепову инкриминируются эпизоды, когда он был главой муниципального образования «Город Вологда». В частности, статья за превышение должностных полномочий связана с реализацией программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья.

«Путем дачи указаний подчиненным, должностное лицо расходовало денежные средства, выделяемые на реализацию адресных программ, на заключение муниципальных контрактов со строительными организациями по заведомо завышенной стоимости. Кроме того, зная о наличии в областном центре жилых помещений муниципальной собственности в непригодном состоянии, фигурант не обеспечил принятие решений о признании данных домов аварийными и подлежащими сносу», - говорится в сообщении регионального следкома.

Также Евгений Шулепов подозревается в получении взятки орт руководителя строительной организации за ввод в эксплуатацию объектов завершенного строительства.