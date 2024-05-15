Евгений Шулепов отправлен в следственный изолятор

Вологодский городской суд отправил экс-главу Вологды Евгения Шулепова в следственный изолятор. Заседание, на котором решалась мера пресечения для Евгения Шулепова, прошло в закрытом режиме.

Как сообщалось ранее, Евгений Шулепов подозревается в получении взятки в особо крупном размере, а также в превышении должностных полномочий в период работы главой Вологды.

«В период 2008-2016 гг. должностное лицо осуществляло реализацию программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда с нарушением их прав и законных интересов. С ведома главы МО «Город Вологда» муниципальные контракты со строительными организациями заключались по завышенной стоимости, решения о признании многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу, не принимались. Кроме того, должностное лицо подозревается в получении взятки от руководителя строительной организации в 2015-2016 г.г.», - ранее заявляли в управлении следственного комитета.

Накануне экс-глава Вологды был задержан сотрудниками управления следственного комитета и прошедшую ночь провел в изоляторе временного содержания.

Сегодня городской суд выбрал для Шулепова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 13 июля.