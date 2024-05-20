Жена Евгения Шулепова готова принести гроб с его телом на площадь Революции

Жена Евгения Шулепова записала обращение, в котором рассказала, что готова принести гроб с его телом на площадь Революции. По ее словам, он перенес три операции на сердце и ему категорически нельзя находиться в тюрьме. Видео появилось на странице Евгения Шулепова в соцсетях.

Вот полный текст ее обращения.

«Вам нужен политический труп Евгения Борисовича? Или даже физический труп? Так я принесу гроб с его телом и поставлю на площади Революции, чтобы весь народ видел, что вы творите. Евгений Борисович перенес три сложнейшие операции на сердце, и вы об этом знаете. Все врачи дали заключение, что ему категорически нельзя находиться в тюрьме. Но вас это абсолютно не останавливает. Вы знаете, что ему нужно принимать лекарства в определенное время по определенной схеме. И пропуск приема лекарств может быть для него смертельным. Где гарантии того, что у него есть под рукой эти лекарства? Или что он примет именно те лекарства, которые ему прописаны? Кто ответит за смерть моего мужа в тюрьме?», - сказала супруга Евгения Шулепова.

Как ранее сообщал NewsVo, экс-глава Вологды Евгений Шулепов на минувшей неделе был помещен под стражу по ходатайству регионального управления Следственного комитета. Шулепова подозревают в превышении должностных полномочий и получении взятки в крупном размере.