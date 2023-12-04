Вопрос на миллион: вологжане чаще всего жалуются на общественный транспорт

В Вологде чаще всего жители жалуются на работу общественного транспорта. Не устраивает вологжан график движения автобусов, техническое состояние автопарка и другие. При этом город потратил 1 миллион рублей на исследование работы общественного транспорта в областной столице. А воз и ныне там.

Проработать план решения вопроса и представить его в ближайшее время поручил профильным структурам врио губернатора Георгий Филимонов в ходе оперативного совещания в Правительстве области. Мэр города Вологды Сергей Воропанов сказал в свою защиту, что тема общественного транспорта всегда была в топе обращений вологжан.

"Наиболее волнующий вопрос – это изменение автобусного маршрута №20. Была проведена встреча с жителями и намечен план действий. Таким образом, для решения проблемы жителей микрорайона Лосты и поселка Харачево в Вологде с сегодняшнего дня запущен новый маршрут №24. Он соединит Лосту и улицу Можайского», - сказал он.

Ранее NewsVo писал, что жители сразу нескольких микрорайонов Вологды и пригорода остались без двадцатого автобуса, после того, как было запущено движение на улице Поэта Романова. Власти города просто решили поменять маршрут. В итоге у жителей Горок, Телецентра и улицы Можайского остался только 28 автобус. Жителям Лосты повезло чуть больше, у них есть еще единица.

Без двадцатого автобуса остался также и пригородный поселок Харачево, у которого нет транспортного сообщения с Вологдой кроме городского.

Власти Вологды приняли решение после обращений жителей добавить дополнительный рейс в утренние часы на 28 маршрут. В Департаменте городского хозяйства пояснили, что это позволит сократить интервалы движения утром, когда жители районов Горка и Телецентр уезжают на работу и на учёбу. Однако, людей такой вариант не устроил. Теперь добавлен новый маршрут - №24.

Сергей Воропанов рассказал о том, что администрация областной столицы намерена лишить лицензии недобросовестного перевозчика, который неоднократно нарушал график движения автобусов. На их место планируется запуск восьми новых автобусов, приобретенных городом. Заседание суда состоится в феврале 2024.

Также на этой неделе объявлен конкурс на приобретение 31 автобуса. Их планируется приобрести в 2024 году на средства инфраструктурного бюджетного кредита, полученного при поддержке Правительства Вологодской области. Сумма расходов составит 565 миллионов рублей. Новые автобусы будут запущены в конце августа – начале сентября.

«Сергей Александрович, мы с вами лично встретимся и обсудим алгоритм, чтобы решить проблемы вологжан связанные с общественным транспортом. Решать вопросы будем вместе, подключим Александра Мордвинова (председателя Правительства области) и Антона Стрижова (заместителя губернатора) и посмотрим, кто что закупает, для каких целей и когда это будет реализовано. Давайте доводить дело до ума», - сказал Георгий Филимонов.

Стоит напомнить, что в Вологде была проведена научно-исследовательская работа по работе общественного транспорта. Выводы, которые в ней сделаны, по идее должны были повлиять на улучшение ситуации в этой сфере и довести работу общественного транспорта до ума, как этого сейчас хочет Георгий Филимонов. Работу выполнял Вологодский государственный университет. За это им был заплачен 1 млн рублей. В ее объективности уже усомнились жители Элмы, которые также два года бьются за доступность транспорта в микрорайоне.

Жители Элмы, в частности, отмечали, что микрорайон до такой степени привык, что общественный транспорт сюда плохо ходит, что многие жители сразу идут на Конева, понимая, что на Элме могут просто потерять время в ожидании автобуса. Поэтому исследовательская работа может не объективно оценить пассажиропоток.

В мае 2022 года бывший начальник департамента городского хозяйства города Вологды Алексей Шумилов рассказывал, как проводилась оценка пассажиропотока в рамках исследовательской работы. Занимались этим студенты, которые провели опросы на остановках в разных микрорайонах города. Оценить, насколько они подошли ответственно к выполнению своей работу, вологжане могут уже сейчас.