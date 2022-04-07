В Вологде потратят 1 млн рублей на исследование по оптимизации общественного транспорта

07.04.2022 [Общество]

Департамент городского хозяйства администрации города Вологды провел аукцион на выполнение научно-исследовательской работы по оптимизации системы общественного транспорта в Вологде

Конкурс выиграл Вологодский государственный университет. Ему предстоит за 1 миллион рублей выполнить научно-исследовательскую работу по теме: «Оптимизация маршрутной сети муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории городского округа города Вологды»

На основе генерального плана городского округа города Вологды, документации по планировкам территорий городского округа города Вологды; реестра действующих маршрутов регулярных перевозок, расписании движения общественного транспорта; комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения и других документов сотрудникам университета предстоит разработать план оптимизации маршрутной сети муниципальных маршрутов регулярных перевозок, создание и развитие эффективной и устойчивой сети городского пассажирского транспорта на территории Вологды.

Результатом научно-исследовательской работы должно стать повышение качества транспортного обслуживания населения Вологды путем оптимизации маршрутной сети округа, включающей совершенствование структуры парка подвижного состава, разработку новой маршрутной сети, расписания движения автобусов по маршрутам и сводного общегородского расписания движения транспорта, повышения доступности транспорта, его конкурентоспособности.

При разработке новой маршрутной сети ученым необходимо будет изучить потребности населения в городском пассажирском транспорте, выборочно обследовать пассажиропоток Вологды, определить показатели наполняемости салонов общественного пассажирского транспорта, оценить дублирование маршрутов, оценить количество людей, которые пользуются личным транспортом, но готовы пересесть на общественный, выявить проблемы обслуживания пассажиров, сформировать проект новой маршрутной сети, рассчитать необходимое количество автобусов, составить расписание, разработать план-график  перехода к оптимизированной маршрутной сети на 2023 год и так далее.

Срок выполнения работ до 23 сентября 2022 года.

Ранее NewsVo сообщал, что около 300 жителей шестого микрорайона Вологды подписали коллективное обращение к администрации Вологды. Они просят наладить работу общественного транспорта, который связывает Элму с другими микрорайонами города. 

Тэги: городской транспорт, оптимизация

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