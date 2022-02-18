В ожидании чуда: около 300 жителей шестого микрорайона Вологды потребовали наладить работу автобусов

Наталья Рюмина

Около 300 жителей шестого микрорайона Вологды подписали коллективное обращение к администрации Вологды. Они просят наладить работу общественного транспорта, который связывает Элму с другими микрорайонами города.

«Проблема существует давно и не только не решается, но постепенно усугубляется. Отменен маршрут № 17, систематический нарушает установленный график маршрут № 12. Частные перевозчики не информируют о своем расписании: № 27 ходит довольно регулярно, но не всегда, а № 35 — всего несколько раз в день, № 49 отменен», — пишут жители.



Они обратили внимание властей также на то, что автобусы ПАЗ не предназначены для перевозок в час пик и для использования людьми с ограниченным возможностями или детскими колясками. Кроме того, Элма связана не со всеми микрорайонами города. Людям, чтобы добраться, например, в Водники, приходится делать пересадки. В итоге поездка туда-обратно выходит в районе 120 рублей.

«Району нужен регулярный маршрут, выполняемый вместительными автобусами и ответственными перевозчиками. В настоящее время ситуация близка к катастрофической, несмотря на то, что в официальных ответах ДГХ описывается другая, более идеалистическая картина», — пишут жители Элмы.

Сбор подписей жители организовали прямо на остановке. Начали они 5 февраля. Как только люди слышали о том, за что активисты собирают подписи, то сразу соглашались подписывать обращение, гневно комментируя ситуацию.

«Наше письмо подписывают даже те, кто ходит пешком, и владельцы частного транспорта, которые говорят, что охотно бы пользовались общественным, так как это было бы гораздо дешевле», — говорят активисты.

До этого люди уже обращались к чиновникам с просьбой решить проблему. Однако им ответили, что количество транспорта и интервал в 20-30 минут соответствует пассажиропотоку, если автобус следует по расписанию.

20 декабря прошлого года администрация города Вологды уверила жителей, что уменьшить интервал движения автобусов по маршруту № 27 «в настоящее время перевозчик не может, так как существует проблема с нехваткой водителей на предприятии. В следующем году город приступит к разработке мероприятий по оптимизации маршрутной сети Вологды. Она необходима для того, чтобы обеспечить транспортную доступность всех микрорайонов города, предусматривает открытие новых маршрутов, продление времени работы троллейбусов и автобусов, увеличение количества рейсов на наиболее востребованных маршрутах, особенно в утренние и вечерние часы, и другое».

NewsVo решил вместе с жителями Элмы постоять на остановке и подождать 27-го и 12-го автобуса. И заодно своими глазами убедиться в том, что проблема не надумана.

Мы прибыли на остановку «Элма» 17 февраля в 16:00. В это время в стороне стояли 27-й и 12 автобус. Видимо, автобусы были на перерыве. Первый подъехал к остановке в 16:02, второй в 16:08.

В 16:13 подъехал еще один 27-й. Это порадовало. Но оптимизма хватило ненадолго. Мы решили подождать еще. Люди собирались на остановке. Время шло, но автобусов не было. Ветер добавлял уныния. Да и остановка не спасала от погодных условий. Продуваемая со всех сторон, она разве что обозначала место, где искать автобус, но никак не компенсировала ожидание. Мы решили проверить через Яндекс-карты, где находятся сейчас следующие автобусы этих маршрутов. 27 не отображался в Яндексе. 12-х было всего три на линии, и следующий ехал только в районе улицы Костромской.

В 16:30 на остановке собралось уже около 20 человек. В 16:36 люди начали возмущаться. В это же время не доезжая до остановки остановился 35-й автобус. Он ушел на перерыв. В 16:45 люди начали высказывать свои мысли вслух. Люди замерзли, дети устали. В 16:48 появился 27-й автобус. Грязный, он подъехал и сразу был заполнен людьми. Места даже не хватило всем. 12-й в это время застрял в пробке на Герцена. После того, как 27-й отъехал, за ним сразу появился 35-й.

Люди уже устали от такой ситуации. В это время, когда на линии было всего три муниципальных 12-х автобуса, 48-х, которые уходят с улицы Конева примерно по такому же маршруту, было девять. Но с Элмы до Конева надо идти километр. Людям с детьми, людям с ограниченными возможностями, пожилым тяжело идти такое расстояние.

Расписания ни 27-го, ни 12-го автобуса на остановке «Элма» нет. Оно есть только онлайн.

Еще 9 февраля расписание было. В тот день активисты наблюдали за работой общественного транспорта:

«Очередные наблюдения за работой транспорта из 6 микрорайона. Сегодня с 16.15 до 17.00 на остановке Элма не было ни одного автобуса № 12. По расписанию должен был быть в 16.33 — по тому, которое висит на остановке. Как сообщили читатели, онлайн его уже изменили, и теперь автобуса нет с 16.09 до 17.07. Люди об этом не знали и ждали», — сообщили они тогда.

После этого расписание пропало вовсе.

«К сожалению, бабушки, у которых нет интернета изучают именно то расписание, которое висит на остановке», — возмущены люди.

Но даже с онлайн-расписанием автобусы не сходятся. К тому же люди жалуются на его некорректность.

«Так, на 12 маршруте вечером час пик, когда всем надо ехать работы у них перерывы больше часа: 16:09 следующий только в 17:07, 17:50, потом когда все едут в с работы перерыв 70 минут! Зато днём они могут 22 минуты ездить, 13:18 и 13:40. Ещё между 9:12 и 10:29 у них дыра почти в полтора часа. Каким местом думают когда такое составляют? Почему нельзя сделать равное и понятное людям расписание, как в других городах, например, отправление каждый час в 00 и в 30 минут. Я писал ещё год назад Воропанову о таком наплевательском отношении ПАТП к 12 маршруту, что днём когда мало пассажиров у них 15 минут интервал, а с 4 вечера по полтора и даже два часа интервал может быть, но он ничего не ответил. ПАТП тоже проигнорировало», — рассказывает один из местных жителей.

Жители Элмы предлагают властям наладить работу автобуса № 12, увеличив количество автобусов, сократив интервалы движения и усилив контроль за рейсами. Вернуть автобус № 17, продлив его маршрут либо в Водники, либо на Чернышевского. Вернуть автобус № 12А, который будет ездить в район ПЗ через 5 микрорайон по Окружному шоссе с заездом в Бывалово. Обязать перевозчиков предоставлять актуальное расписание, соответствующее графику движения автобусов, своевременно его обновляя на остановках общественного транспорта. Также, по мнению жителей необходимо синхронизировать частников и муниципальный транспорт.