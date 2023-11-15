В Вологодской области обратно ввели должность председателя правительства

В Вологодской области ввели должность Председателя Правительства. Сообщила пресс-служба врио губернатора Вологодской области.

Сегодня на заседании Законодательного собрания Вологодской области в структуру правительства ввели должность Председателя Правительства.

"Президентом России поставлены задачи по развитию Вологодской области. Для их реализации мы формируем эффективную команду, точечно усиливая имеющуюся структуру. Выбранная нами стратегия требует усиления управленческого звена и введения должности Председателя Правительства Вологодской области в статусе первого заместителя Губернатора", – сообщил врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов.

Он добавил, что региону необходим рывок по ряду направлений и требуется рациональное распределение внимания. Такую управленческую модель уже применяли в практике региона и она подтвердила свою эффективность.

При этом с введением должности разделения на «политику» и «хозяйство» не будет.

"Продолжаю лично разбираться в проблемных вопросах области и нести ответственность перед жителями региона. Буду проводить заседания Правительства региона и работать в тандеме с новым Председателем Правительства", – заключил Георгий Филимонов.

Ранее NewsVo писал, что врио заместителя председателя правительства Самарской области Александр Мордвинов переходит на работу в Вологодскую область. Он замет пост, который вернули. Станет председателем Вологодского правительства.

В 2022 году экс-губернатором Вологодской области Олегом Кувшинниковым была упразднена должность председателя правительства региона. Раньше эту должность занимал уехавший в июле 2022 года на работу в Запорожскую область Антон Кольцов. Были введены две новых должности первых заместителей губернатора по экономике и по социальной политике.