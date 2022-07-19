Правительство Запорожской области возглавил Антон Кольцов

Правительство Запорожской области возглавил заместитель губернатора Вологодской области Антон Кольцов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на члена главного совета военно-гражданской администрации Владимира Рогова.
«Был представлен глава правительства Запорожской области Антон Кольцов, до этого занимавший пост первого заместителя губернатора Вологодской области», — заявил Рогов.
Кольцов является выпускником 4-го потока «школы губернаторов» Высшей школы государственного управления РАНХиГС — программы подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы.
Референдум по вхождению региона в состав России пройдет в начале осени, власти уже занимаются этими вопросами.