Правительство Запорожской области возглавил Антон Кольцов

19.07.2022 [Общество]

Правительство Запорожской области возглавил заместитель губернатора Вологодской области Антон Кольцов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на члена главного совета военно-гражданской администрации Владимира Рогова.

«Был представлен глава правительства Запорожской области Антон Кольцов, до этого занимавший пост первого заместителя губернатора Вологодской области», — заявил Рогов.

Кольцов является выпускником 4-го потока «школы губернаторов» Высшей школы государственного управления РАНХиГС — программы подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы.

Референдум по вхождению региона в состав России пройдет в начале осени, власти уже занимаются этими вопросами. 

Тэги: военная спецоперация, Украина

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