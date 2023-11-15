Самарского чиновника официально проводили на высокий пост в Вологодскую область

Врио заместителя председателя правительства Самарской области Александр Мордвинов переходит на работу в Вологодскую область. Об этом стало официально известно.

Вчера состоялась встреча Александра Мордвинова с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым, повесткой которой был переход чиновника из одного правительства в другое.

«Дмитрий Азаров отметил, что врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов в телефонном звонке уже поблагодарил главу нашей области за то, что вологодский регион получает такого подготовленного специалиста. В ходе разговора губернатор Самарской области также обсудил с коллегой вопросы развития сотрудничества и подписание соответствующего соглашения между регионами»,— говорится в официальном сообщении.

По словам Дмитрия Азарова, врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов в телефонном звонке уже поблагодарил его за такого подготовленного специалиста. В ходе разговора также обсуждалось развитие сотрудничества и подписание соглашения между регионами.

Ранее NewsVo сообщал, что Вологодское правительство возглавит чиновник из Самары. Об этом сообщал депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Александр Мордвинов начал работать в команде правительства Самарской области в 2020 году, он пришел из сферы бизнеса по приглашению губернатора. В 2021 году он занимал пост главы министерства энергетики и ЖКХ. Заработал 23,79 миллиона рублей и в 2022 году возглавил вторую строчку рейтинга самых высокодоходных министров Самарской области. Александр Мордвинов покинул пост врио зампредседателя правительства Самарской области спустя два месяца после назначения.

В 2022 году экс-губернатором Вологодской области Олегом Кувшинниковым была упразднена должность председателя правительства региона. Раньше эту должность занимал уехавший в июле 2022 года на работу в Запорожскую область Антон Кольцов. Были введены две новых должности первых заместителей губернатора по экономике и по социальной политике.