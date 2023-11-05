Председателем Вологодского правительства станет самарский чиновник

[ Политика ]

Вологодское правительство возглавит чиновник из Самары. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

"Один из самых профессиональных и толковых самарских чиновников — уходит на повышение. Врио зампреда правительства СО Александр Мордвинов — уже на следующей неделе может переехать в Вологду. Ему предложен пост главы облправительства в команде назначенного накануне врио губернатора Георгия Филимонова. По опыту моей работы с Мордвиновым — могу сказать: для Вологды — это достойное приобретение, для Самары — серьезная потеря. Тем более, что правительство в регионе не сформировано до сих пор", - написал он у себя в ТГ. 

В 2022 году Александр Мордвинов возглавил вторую строчку рейтинга самых высокодоходных министров Самарской области. В 2021 году он занимал пост главы министерства энергетики и ЖКХ. Заработал 23,79 миллиона рублей.

В 2022 году экс-губернатором Вологодской области Олегом Кувшинниковым была упразднена должность председателя правительства региона. Раньше эту должность занимал уехавший в июле 2022 года на работу в Запорожскую область Антон Кольцов. Были введены две новых должности первых заместителей губернатора по экономике и по социальной политике.

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