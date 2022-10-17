В правительстве Вологодской области упразднили должность председателя

В правительстве Вологодской области решили сократить должность председателя. Раньше эту должность занимал уехавший в июле на работу в Запорожскую область Антон Кольцов.
С июля исполняющим обязанности председателя правительства Вологодской области был Эдуард Зайнак.
О серьезных кадровых решениях Олег Кувшинников заявил сегодня во время оперативного совещания в правительстве области.
Губернатор сократил должность председателя правительства, но ввел две новых должности первых заместителей губернатора по экономике и по социальной политике.
«Считаю, что во время новых условий необходимо сократить управленческие цепочки. Решения должны приниматься максимально быстро. Сложные времена диктуют новые условия. Пройдя не один кризисный момент в экономике, я понимаю, что необходимо не только принимать эффективные решения, но и нести за них ответственность. Предлагаю сохранить за губернатором Вологодской области полномочия по управлению высшим исполнительным органом. Поэтому должность первого заместителя губернатора, председателя правительства области упраздняется», — заявил Олег Кувшинников.