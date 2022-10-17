В правительстве Вологодской области упразднили должность председателя

В правительстве Вологодской области решили сократить должность председателя. Раньше эту должность занимал уехавший в июле на работу в Запорожскую область Антон Кольцов.

С июля исполняющим обязанности председателя правительства Вологодской области был Эдуард Зайнак.

О серьезных кадровых решениях Олег Кувшинников заявил сегодня во время оперативного совещания в правительстве области.

Губернатор сократил должность председателя правительства, но ввел две новых должности первых заместителей губернатора по экономике и по социальной политике.