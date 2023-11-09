Ольга Данилова меньше всех успела поработать в Совете Федерации

Срок работы вологодского сенатора стал самым коротким в истории Совета Федерации. Ее отправили в отставку через 44 дня после назначения.

Совет Федерации на 554-м заседании удовлетворил заявление представителя правительства Вологодской области Ольги Даниловой о досрочном сложении полномочий. Она была назначена на пост 26 сентября спустя почти месяц после смерти сенатора Елены Авдеевой и пробыла на своем посту рекордно короткие 44 дня. Это самый короткий сенаторский срок за в истории СФ.

Место Ольги Даниловой займет Олег Кувшинников.3 ноября кандидатура Олега Кувшинникова была внесена и.о. губернатора Георгием Филимоновым на пост сенатора от Вологодской области в Совет Федерации РФ.

Кандидатура Олега Кувшинникова внесена Георгием Филимоновым на пост сенатора от Вологодской области в Совет Федерации РФ.

Ранее NewsVo писал, что губернатор Вологодской области Олег Кувшинников подал в отставку по собственному желанию. Пока на его место пришел Георгий Филимонов. Олег Кувшинников был губернатором Вологодской области с 2011 года.

Георгий Филимонов был официально назначен на должность врио Губернатора Вологодской области 31 октября 2023 года Указом Президента России Владимира Путина. 3 ноября Правительству Вологодской области его представили в новой должности.