В Вологодской области официально представили исполняющего обязанности губернатора

Георгия Филимонова официально представили Правительству Вологодской области в новой должности.

Георгий Филимонов был официально назначен на должность врио Губернатора Вологодской области 31 октября 2023 года Указом Президента России Владимира Путина.

Правительству его представил полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан.

Александр Гуцан отметил заслуги Георгия Филимонова. Он работал в администрации президента, имеет опыт научной и международной деятельности. Также сказал много благодарственных слов в адрес экс-губернатора Олега Кувшинникова.

По словам полномочного представителя Вологодская область за последние 12 лет совершила рывок в развитии. Построен обход Вологды, Архангельский мост, обновляется трасса Вологда-Череповец, идут ремонты дорог, создан перинатальный центр, младенческая смертность сократилась вдвое, был запущен ледовый дворец. Условия жизни и труда стали более комфортными.

Перед Георгием Филимоновым стоят задачи: стабильное развитие экономики и социальной сферы в условиях антироссийских санкций.

Сам ВРИО губернатора назвал себя нонконформистом. Поблагодарил за поддержку состав правительства Кувшинникова. Сказал о том, что впереди колоссальная работа, что он надеется на поддержку экс-губернатора и его команды. Георгий Филимонов хочет совершить мягкий переход работы правительства, соединив команды. Кандидатура Олега Кувшинникова внесена им в Совет Федерации РФ на пост сенатора.

Олег Кувшинников принял предложение Георгия Филимонова работать в команде.