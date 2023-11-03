В Вологодской области официально представили исполняющего обязанности губернатора

[ Политика ]

Георгия Филимонова официально представили Правительству Вологодской области в новой должности.  

Георгий Филимонов был официально назначен на должность врио Губернатора Вологодской области 31 октября 2023 года Указом Президента России Владимира Путина.

губер

Правительству его представил полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан.

Александр Гуцан отметил заслуги Георгия Филимонова. Он работал в администрации президента, имеет опыт научной и международной деятельности. Также сказал много благодарственных слов в адрес экс-губернатора Олега Кувшинникова.

По словам полномочного представителя Вологодская область за последние 12 лет совершила рывок в развитии. Построен обход  Вологды, Архангельский мост, обновляется трасса Вологда-Череповец, идут ремонты дорог, создан перинатальный центр, младенческая смертность сократилась вдвое, был запущен ледовый дворец. Условия жизни и труда стали более комфортными. 

губернатор

Перед Георгием Филимоновым стоят задачи: стабильное развитие экономики и социальной сферы в условиях антироссийских санкций.

Сам ВРИО губернатора назвал себя нонконформистом. Поблагодарил за поддержку состав правительства Кувшинникова. Сказал о том, что впереди колоссальная работа, что он надеется на поддержку экс-губернатора и его команды. Георгий Филимонов хочет совершить мягкий переход работы правительства, соединив команды. Кандидатура Олега Кувшинникова внесена им в Совет Федерации РФ на пост сенатора. 

Олег Кувшинников принял предложение Георгия Филимонова работать в команде. 

 

Теги:
губернатор Олег Кувшинников Георгий Филимонов
 

Последние новости

В Великоустюгском округе мужчина погиб при ремонте грузовика
«Дивный сад» появится в вологодском Музее кружева
Кандидатура Олега Кувшинникова внесена в Совет Федерации на пост сенатора от Вологодской области
Мэр Вологды представил новый механизм работы с аварийным жильем
В Вологодской области официально представили исполняющего обязанности губернатора
Дед Мороз получает необычные просьбы от детей и взрослых
В Череповце открыли многофункциональный парк «Серпантин»
В музее Череповца выставили икону 1738 года, написанную крестьянином
Депутат ЗСО Вологодской области стал "супер дедом"
В Вологодской областной больнице из-за ошибки эксперта не могли подключить МРТ