Кандидатура Олега Кувшинникова внесена в Совет Федерации на пост сенатора от Вологодской области

[ Политика ]

Кандидатура Олега Кувшинникова внесена Георгием Филимоновым на пост сенатора от Вологодской области в Совет Федерации РФ.

Ранее NewsVo писал, что губернатор Вологодской области Олег Кувшинников подал в отставку по собственному желанию. Пока на его место пришел Георгий Филимонов. Олег Кувшинников был губернатором Вологодской области с 2011 года. 

Георгий Филимонов был официально назначен на должность врио Губернатора Вологодской области 31 октября 2023 года Указом Президента России Владимира Путина. 3 ноября Правительству Вологодской области его представили в новой должности.

 

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