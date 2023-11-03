Кандидатура Олега Кувшинникова внесена в Совет Федерации на пост сенатора от Вологодской области

Кандидатура Олега Кувшинникова внесена Георгием Филимоновым на пост сенатора от Вологодской области в Совет Федерации РФ.

Ранее NewsVo писал, что губернатор Вологодской области Олег Кувшинников подал в отставку по собственному желанию. Пока на его место пришел Георгий Филимонов. Олег Кувшинников был губернатором Вологодской области с 2011 года.

Георгий Филимонов был официально назначен на должность врио Губернатора Вологодской области 31 октября 2023 года Указом Президента России Владимира Путина. 3 ноября Правительству Вологодской области его представили в новой должности.