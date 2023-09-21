Питание в школе, где вспыхнула инфекция, организовывал почетный гражданин Вологодского района

Организатором питания в Майской школе, где вспыхнул сальмонеллез занимается почетный гражданин Вологодского района.

Напомним, что Роспотребнадзор разбирается в том, откуда инфекция пришла в школу. Под проверку попал и организатор питания. На сайте школы указано, что оператором питания в образовательном учреждении является ООО «Торговый Дом «Майский». Директор компании - Александр Баушев.

Он, по данным сайта Вологодского округа, руководит СХПК «Племзавод Майский». Имеет множество наград. В 2019 году Александру Валентиновичу присвоено звание «Почетный гражданин Вологодского района».

Об организаторе питания в школе пока упоминалось только в сообщениях Роспотребнадзора. Глава округа Сергей Жестянников никак не коснулся его в своих сообщения, указав лишь, что пищеблок во вспышке инфекции не виноват. На следующий день после его заявления Роспотребнадзор заявил, что сотрудники пищеблока пока отстранены от работы. Каким образом проверяют оператора питания, не уточняется.

Ранее NewsVo писал, что в Майской школе Вологодского округа у учеников выявили сальмонеллез. По данным управления Роспотребнадзора там заболело 19 человек.На данный момент инфекция подтверждена у семи детей. В следственном управлении Следственного комитета РФ по Вологодской области организована процессуальная проверка по факту заражения детей сальмонеллезом в Майской школе Вологодского округа.

Сальмонеллез – острая кишечная инфекция, вызываемая бактериями из рода salmonella. Заражение чаще всего происходит при употреблении в пищу продуктов, содержащих в себе данную бактерию.