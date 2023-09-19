У учеников Майской школы выявлен  сальмонеллез

[ Общество ]

В Майской школе Вологодского округа у учеников выявили сальмонеллез. Всего инфекцию нашли у четверых школьников. На данный момент школа не работает. По данным управления Роспотребнадзора там заболело 19 человек. Проводится эпидемиологическое расследование.

"В период с 13 по 18 сентября за медицинской помощью с симптомами острых кишечных инфекций обратились 19 человек (из них 18 детей и один взрослый). По результатам проведенных лабораторных исследований диагноз "сальмонеллез" установлен у четверых детей, лабораторное обследование заболевших продолжается", - сообщают в Роспотребнадзоре. .

По данным департамент здравоохранения из 19 заболевших семь человек госпитализированы в состоянии средней тяжести.

NewsVo писал, что в Вологодском округе Майская школа приостановила свою работу из-за вспышки инфекции.

Теги: сальмонеллез инфекция карантин
 

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