В Вологодском округе Майская школа приостановила свою работу из-за вспышки инфекции

В Майской школе вспыхнула инфекция. Из-за этого школа приостановила свою работу. О вспышке написал глава Вологодского округа Сергей Жестянников.

"12 сентября в школе проведен профилактический визит сотрудниками Роспотребнадзора с целью проверки соблюдения санитарного законодательства. Замечаний не выявлено. 15 сентября сотрудники Роспотребнадзора провели внеплановую проверку, ждём результатов исследований. 19 сентября в школу снова выезжали представители Роспотребнадзора для проверки организатора питания. Взяты смывы на бактериальную инфекцию. Первые результаты будут получены завтра. В школе приняты меры по соблюдению требований санитарного законодательства", - сообщил Сергей Жестянников.

На сегодня 16 ученикам оказана медицинская помощь. Образовательная деятельность в школе до 20 сентября до выяснения причин приостановлена.