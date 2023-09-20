Ситуацию с заболевшими сальмонеллезом школьниками взял на контроль Бастрыкин

[ Общество ]

В следственном управлении Следственного комитета РФ по Вологодской области организована процессуальная проверка по факту заражения детей  сальмонеллезом в Майской школе Вологодского округа. 

"Во исполнение поручения Председателя Следственного комитета руководителем СУ по Вологодской области Яшиным Г.Ю. будет представлен доклад об установленных в ходе проверки обстоятельствах и причинах происшествия", - сообщают в СУ СК РФ по Вологодской области. 

Проверку школы также проводит прокуратура. 

"По поручению прокурора Вологодской области Андрей Тимошичева прокуратурой Вологодского района организована проверка в связи с регистрацией случаев острой кишечной инфекции среди учащихся Майской средней школы имени А.К. Панкратова. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдения требований законодательства о несовершеннолетних и санитарно-эпидемиологическом благополучии. При наличии оснований прокуратурой будет принят необходимый комплекс мер прокурорского реагирования", - сообщили в Вологодской областной прокуратуре. 

Ранее NewsVo писал, что в Майской школе Вологодского округа у учеников выявили сальмонеллез. Всего инфекцию нашли у четверых школьников. На данный момент школа не работает. По данным управления Роспотребнадзора там заболело 19 человек. Проводится эпидемиологическое расследование.

По данным департамент здравоохранения из 19 заболевших семь человек госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Теги: школы дети инфекция
 

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