В Майской школе от работы отстранили работников пищеблока

В Вологодском округе специалисты продолжают искать виновных во вспышке сальмонеллеза в Майской школе. От работы отстранены сотрудники пищеблока.

"Специалистами Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в связи с заболеваемостью острыми кишечными инфекциями среди учащихся МБОУ ВМО «Майская средняя школа имени А.К.Панкратова» в отношении образовательный организации и организатора питания проводится эпидемиологическое расследование, устанавливаются причины возникновения очага групповой заболеваемости. Лабораторные обследование заболевших, пищевой продукции и сырья продолжаются. Выданы постановления о временном отстранении от работы сотрудников пищеблока", - сообщают в управлении Роспотребнадзора в Вологодской области.

Ранее глава Вологодского округа Сергей Жестянников заявил, что подтверждения, что источником заражения детей мог быть школьный пищеблок – нет.

К обычному формату обучения школа вернется 25 сентября. От переболевших школьников потребуются справки. На входе в школу будет организовано дежурство медицинских сотрудников.

Ранее NewsVo писал, что в Майской школе Вологодского округа у учеников выявили сальмонеллез. По данным управления Роспотребнадзора там заболело 19 человек.На данный момент инфекция подтверждена у семи детей. В следственном управлении Следственного комитета РФ по Вологодской области организована процессуальная проверка по факту заражения детей сальмонеллезом в Майской школе Вологодского округа.

Сальмонеллез – острая кишечная инфекция, вызываемая бактериями из рода salmonella. Заражение чаще всего происходит при употреблении в пищу продуктов, содержащих в себе данную бактерию.

Заражение обычно происходит при неправильной кулинарной обработке продуктов – недостаточном прожаривании мяса, недоваривании яиц, а также из-за нарушения правил гигиены при приготовлении мясных блюд и разделке птицы в домашних условиях: некачественная обработка разделочных досок и ножей, плохое мытье рук после работы.

Бактерии могут попасть с предметов на столе (например, после разделки сырого мяса) на любые другие предметы в кухне и распространиться дальше.