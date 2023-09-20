Сальмонеллез подтвержден у шести учеников Майской школы

Обстановка в Майской школе стабилизируется. Об этом заявил глава Вологодского округа Сергей Жестянников.

"Количество заболевших детей снижается. К сожалению, у шести учеников был подтвержден диагноз сальмонеллез. Дети проходят лечение, идут на поправку. Продолжается расследование по выявлению очага заражения. Подтверждения, что это мог быть школьный пищеблок – нет. В самой школе до конца этой недели введено дистанционное обучение. Проведена дезинфекция и промывка внутренней водопроводной сети с последующим взятием проб. На пищеблоке проведены противоэпидемические мероприятия, все сотрудники столовой допущены к работе", - написал Сергей Жестянников.

К обычному формату обучения школа вернется 25 сентября. От переболевших школьников потребуются справки. На входе в школу будет организовано дежурство медицинских сотрудников.

Ранее NewsVo писал, что в Майской школе Вологодского округа у учеников выявили сальмонеллез. По данным управления Роспотребнадзора там заболело 19 человек. В следственном управлении Следственного комитета РФ по Вологодской области организована процессуальная проверка по факту заражения детей сальмонеллезом в Майской школе Вологодского округа.

Сальмонеллез – острая кишечная инфекция, вызываемая бактериями из рода salmonella. Заражение чаще всего происходит при употреблении в пищу продуктов, содержащих в себе данную бактерию.

В природе носителями возбудителя сальмонеллеза могут быть куры, утки, крупный рогатый скот, свиньи, овцы, а также собаки, кошки, домовые грызуны (мыши, крысы) и дикие животные (лисы, волки, обезьяны).

Самым мощным резервуаром различных типов сальмонелл, в том числе наиболее патогенных для человека, являются птицы. Сальмонеллы обнаруживают не только в мясе и внутренних органах птиц, но и в яйцах. Но обнаружить это непросто – зараженная птицепродукция не меняет ни запаха, ни цвета, ни вкуса.

Сальмонеллы сохраняют свою жизнеспособность в продуктах при хранении в холодильнике, так как не боятся низких температур. В сыром молоке, в простокваше сальмонеллы живут до 10 дней. В мясе, колбасах, масле – до 2–4 месяцев. В яйце – до 1 года, на скорлупе – 2–3 недели. При варке мяса погибают через 30 минут, в яйце через 10 минут.

Заражение обычно происходит при неправильной кулинарной обработке продуктов – недостаточном прожаривании мяса, недоваривании яиц, а также из-за нарушения правил гигиены при приготовлении мясных блюд и разделке птицы в домашних условиях: некачественная обработка разделочных досок и ножей, плохое мытье рук после работы.

Бактерии могут попасть с предметов на столе (например, после разделки сырого мяса) на любые другие предметы в кухне и распространиться дальше.