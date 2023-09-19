Вологжан приглашают на бесплатную экскурсию по обновленной площади у ЦУМа

Вологжан приглашают на экскурсию по благоустроенной площади у ЦУМа..

«Лаборатория развития городской среды» приглашает прогуляться по обновленной площади на улице Благовещенской и узнать о том, как создавался проект, откуда возникла концепция льняной нити и как история места отразилась в архитектурном проекте городского общественного пространства.

Экскурсия бесплатная по предварительной регистрации, количество мест ограничено.

20 сентября (ср) в 19.00, регистрация по ссылке: https://laboratoriya-gorodskoy-sr.timepad.ru/event/25..

21 сентября (чт) в 12.00, регистрация по ссылке: https://laboratoriya-gorodskoy-sr.timepad.ru/event/25.

Ранее NewsVo писал, что новый фонтан у ЦУМа оградили забором. Власти были вынуждены пойти на такие меры из-за поведения вологжан, которые забираются на фонтан, катаются по нему на самокатах и не жалеют новый объект благоустройства. Стоит отметить, что часть "сухого" фонтана не закрыта.

Ранее также NewsVo писал, что дети используют новый фонтан у ЦУМа в Вологде как площадку для самокатов и место для перекуса. Об сообщил на своей странице в соцсети мэр города Сергей Воропанов.

Обновленную площадь со светомузыкальным фонтаном у Центрального универмага по адресу: ул. Благовещенская, 4, открыли 7 сентября.