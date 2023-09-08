В Вологде на открытии фонтана у ЦУМа прошла церемония бракосочетания для пяти пар

В Вологде открыли фонтан на площади у ЦУМа.

Обновленную площадь со светомузыкальным фонтаном у Центрального универмага по адресу: ул. Благовещенская, 4, открыли 7 сентября. Мэр Вологды Сергей Воропанов поздравил горожан с появлением новой благоустроенной зоны. На открытии также прошла свадебная церемония под открытым небом, свидетельства о заключении брака получили из рук мэра сразу пять пар.





Фонтан состоит из 98 форсунок, подающих струи, двух каскадов и «босоногой» зоны с уровнем воды до 10 см. Он работает с разными режимами подсветки и проигрывает 10 музыкальных композиций, как классических, таких как произведения Чайковского и Рахманинова, так и написанных специально для этого светомузыкального шоу. В целом оно длится около часа.



В этом году фонтан будет работать ежедневно до 24 сентября. С 10:30 до 20:00 предусмотрен статический режим, то есть без света и музыки, а с 20:00 до 21:00 — светомузыкальное шоу. На зиму фонтан законсервируют, а впоследствии его будут включать в летние месяцы.

«Сегодня большой праздник для всего нашего города. Площадь с фонтаном выглядит очень гармонично, все здесь говорит о истории Вологды, производстве льна. Каждое новое общественное пространство мы формируем совместно с вологжанами и на основе их запросов. Жители сами выбрали это место для установки светомузыкального фонтана, участвовали в разработке проекта. Уверен, что это пространство станет одной из достопримечательностей города и будет собирать вологжан и туристов. Хочу поблагодарить губернатора Олега Кувшинникова за этот прекрасный подарок», – отметил мэр Вологды Сергей Воропанов.

Открытие фонтана восстановило историческую справедливость, ведь это место когда-то уже украшал фонтан. Горожане, которые побывали на открытии новой достопримечательности Вологды, отметили хорошую задумку. По словам руководителя Лаборатории городской среды Татьяны Ждановой, в основу проекта легло кружевоплетение – один из брендов Вологды.