В Вологде дети используют новый фонтан у ЦУМа как площадку для самокатов

Дети используют новый фонтан у ЦУМа в Вологде как площадку для самокатов и место для перекуса, сообщил на своей странице в соцсети мэр города Сергей Воропанов.

«Согласен, такое поведение недопустимо и приведет либо к травмам, либо к порче фонтана. Родители, присмотритесь, не ваши ли чада хулиганят в центре города, проведите беседу с ребятами», - говорится в сообщении.

Сергей Воропанов также напомнил, что всего в нескольких шагах от фонтана есть оборудованный скейт-парк, а перекусить можно на скамейках, установленных на площади.