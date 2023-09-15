Властям Вологды пришлось поставить ограждение у нового фонтана у ЦУМа

[ Общество ]

Новый фонтан у ЦУМа оградили забором. Власти были вынуждены пойти на такие меры из-за поведения вологжан, которые забираются на фонтан, катаются по нему на самокатах и не жалеют новый объект благоустройства. Стоит отметить, что часть "сухого" фонтана не закрыта.

Ранее NewsVo писал, что дети используют новый фонтан у ЦУМа в Вологде как площадку для самокатов и место для перекуса. Об сообщил на своей странице в соцсети мэр города Сергей Воропанов.

Он попросил родителей провести беседу с детьми и напомнил, что рядом есть скейт-парк "Яма". Увещевания на вологжан не подействовали. Они продолжили портить городское имущество. Поэтому было принято решение закрыть фонтан забором. 

 

Теги: фонтан благоустройство вандализм
 

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