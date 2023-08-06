Жители Череповецкого района стали жаловаться на гарь от сжигания куриц на птицефабрике в Малечкино, где ранее обнаружили птичий грипп. У людей от резкого запаха начались головные боли и тошнота.

Ранее NewsVo писал, что 25 июля вечером птичий грипп был обнаружен в Вологодской области. Опасная инфекция появилась в Череповецком районе в Малечкинском сельском поселении на птицефабрике в Парфеново. Там уничтожают почти полмиллиона кур.

Также NewsVo сообщал, что замгубернатора Вологодской области заявил о локализации очага птичьего гриппа и об изъятии кур в зоне карантина. Это примерно 1,5 тысячи голов. Жгут кур всех вместе.

"Птицефабрика Малечкино, идёт травля местного населения ядовитыми отходами утилизации продукции", "Дышать нечем, гарь", "Как в крематории", - пишут жители Череповецкого района.

В управлении ветеринарии Вологодской области пояснили, что дым не несет в себе никакой опасности. Также нет нарушений утилизации биологических отходов:

"Уничтожение изъятой птицы проводится в соответствии с ветеринарными правилами. Нарушений утилизации биологических отходов нет. Данные мероприятия будут завершены на текущей неделе", - пояснили ветеринары.

Предположительно, птичий грипп в Вологодскую область могли занести дикие птицы