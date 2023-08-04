Птичий грипп в Вологодскую область могли занести дикие птицы

Вологжанам, которые держат птицу, рекомендовали перейти на безвыгульное содержание сельскохозяйственных птиц. Об этом заявил начальник Управления ветеринарии Сергей Воропаев в ходе прямого эфира.

По словам Сергея Воропаева грипп могли в Вологодскую область занести дикие птицы, поэтому лучше не допускать контакта домашней птицы с дикой.

Ранее NewsVo писал, что 25 июля вечером птичий грипп был обнаружен в Вологодской области. Опасная инфекция появилась в Череповецком районе в Малечкинском сельском поселении на птицефабрике в Парфеново.

«По одной из версий источником заражения на нашей птицефабрике стала дикая птица. Мы видим, что и в соседних регионах фиксируются очаги гриппа от дикой птицы. Поэтому угроза заражения для других районов и округов есть не от «Малечкинской птицефабрики», где сегодня предприняты все меры по нераспространению инфекции, а извне. В связи с чем напоминаю жителям области, что нужно перевести всю птицу на безвыгульное содержание, следить за ее состоянием и при малейших подозрениях сразу же сообщать в Управление ветеринарии или районную станцию по борьбе с болезнями животных», - говорит Сергей Воропаев.

Ранее NewsVo сообщал, что замгубернатора Вологодской области заявил о локализации очага птичьего гриппа и об изъятии кур в зоне карантина.

Властями принято решение о постоянном мониторинге ситуации на других птицефабриках региона. Предприятия обязали делать ежедневный отчет о павшей птице с интервалом каждые 3 часа в рабочее время.

Сотрудники охотдепартамента по решению специальной комиссии проводят мониторинг состояния дикой птицы. Угрозы для жизни и здоровья населения максимально минимизированы.

Также в Вологодской области установлен запрет на продажу продукции Малечкинской птицефабрики.