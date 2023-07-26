Кольцо сомкнулось: в Вологодскую область пришел птичий грипп, чем это опасно

Наталья Рюмина

В Вологодскую область пришел птичий грипп. Ранее его выявили и в пяти соседних с нашей областью регионах: Новгородской, Тверской, Ярославской, Костромской и Кировской областях. В Ярославской области масштаб бедствия принял такой размах, что там введён режим чрезвычайной ситуации, который действует до 21 августа.

В мае Россельхознадзор обратил внимание на резкий рост смерти чаек. По предположению специалистов, виной их гибели стал птичий грипп. Больше всего птиц умерло в соседней Кировской области — почти 4 тысячи голов. Все очаги были расположены на мусорных свалках сельскохозяйственных угодий — они притягивают птиц как постоянный источник питания.

Чтобы не допустить проникновения птичьего гриппа в Вологодскую область в регионе еще в начале лета была создана специальная комиссия по координации действий, направленных на предупреждение возникновения, предотвращение распространения и ликвидацию очагов заразных и массовых незаразных болезней животных. Усилен ветеринарный контроль и меры профилактики. Но это не помогло.

Фото со страницы ВКонтакте заместителя губернатора Михаила Глазкова

ВПЕРВЫЕ В ОБЛАСТИ

Ситуацию с птичьим гриппом в России Россельхознадзор начал мониторить еще в 2007 году. Заболевание не было зарегистрировано в России только в 2011 году и в 2013 годах. В разное время вспышки давали о себе знать по всей территории страны - от Дальнего Востока до Московской области. До 2017 года птичий грипп выявлялся в основном на юге и востоке России. Но с 2017 года ситуация изменилась. Заболевание стало активно распространяться по центральному региону и перекинулось на Северо-Запад.

24 июля 2023 года карта эпизоотической ситуации по высокопатогенному гриппу птиц серотипа H5N1 в популяции птиц сельхозназначения и дикой орнитофауны выглядела так:

25 июля вечером птичий грипп был обнаружен в Вологодской области. Впервые за всю историю мониторинга заболевания в России Россельхознадзором. Опасная инфекция появилась в Череповецком районе в Малечкинском сельском поселении на птицефабрике в Парфеново. Там произошел массовый падеж птиц - сразу 25 тысяч голов. Около 500 тысяч будет уничтожено, чтобы не допустить распространения заболевания.

Вся домашняя птица в радиусе 10 км будет осмотрена ветеринарами. Это домашние хозяйства 25 деревень.

Птичий грипп опасен тем, что он передается от птицы к человеку. Это стало одной из причин усиления мер безопасности в Вологодской области.

Сейчас в Череповецком районе работает три пропускных контроля. Два поста стоят на выездах из Малечкино на федеральную трассу и один оборудован напротив самой птицефабрики. ГИБДД контролируют процесс движения транспорта. Обработку осуществляют сотрудники ветслужбы.

СИТУАЦИЯ СЕРЬЕЗНАЯ, УБЫТКИ БУДУТ

Главы округов Вологодской области, где находятся птицеводческие хозяйства, заявили об усилении превентивных мер.

Так, Сергей Жестянников, глава Вологодского округа заявил, что еще месяц назад, когда аналогичная вспышка опасного заболевания была зафиксирована в Ярославской области, он встретился с руководителями районных птицефабрик.

"Сегодня на всех птицефабриках Вологодского округа усилены меры безопасности. На предприятиях в системе ведутся профилактические мероприятия в строгом соответствии правилам Россельхознадзора. Проводится дополнительная санитарная обработка, в том числе и транспорта; закуплены дополнительные комплекты спецодежды для сотрудников; исключено проникновение на территорию предприятий посторонних людей и транспорта, а также диких птиц и других животных; закуплено необходимое количество дезинфицирующих средств; усилена проверка кормов, проводится их санитарная обработка".

Глава Шекснинского района Сергей Маров отчитался, что состоялось заседание Советов глав сельских поселений и комиссии по ЧС. В Шекснинском районе ограничено движение транспорта в районе птицефабрики, также установлены дезбарьеры, ведется мониторинг состояния птиц.

Думают, что делать с птичьим гриппом и на уровне области. Инфекция опасна для людей и влияет на экономику области.

«Ситуация с обнаружением птичьего гриппа в регионе достаточно серьёзная, но не критическая. Изъятию и уничтожению подлежит всё поголовье птицефабрики, а это 493 тысячи головы птицы. Меры предусмотрены федеральными правилами, которые направлены на безопасность жизни и здоровья граждан. Изъятие птицы также будет производиться в угрожаемой зоне. Убытки, конечно, будут. Но это не угрожает продовольственной безопасности региона. На стоимость яйца на прилавках магазинов данная ситуация не повлияет», - сообщил заместитель губернатора области Михаил Глазков.

НЕ КОНТАКТИРУЙТЕ С ПТИЦЕЙ

Управлением Роспотребнадзора по Вологодской области организовано проведение противоэпидемических мероприятий в эпизоотическом очаге, включая выявление контактных лиц, их медицинское наблюдение и лабораторное обследование.

В ведомстве напомнили, что грипп птиц («птичий грипп») – острое инфекционное заболевание, вызываемое одним из штаммов вируса гриппа типа А, наиболее патогенные из которых A(H5N1) и A(H7N9).

"Напомним, что заражение птичьим гриппом человека происходит при тесном контакте с инфицированной живой и мертвой домашней и дикой птицей. Заражение возможно в случае употребления в пищу мяса и яиц больных птиц недостаточной термической обработки. Следует помнить, что выделения зараженных птиц, попадая в окружающую среду (в воздух, воду, пищу) представляют опасность, так как человек может легко заразиться воздушно-капельным путем, при купании или употреблении сырой воды, а также через грязные руки".

Специалисты говорят, что больную птицу можно выявить. Ее характеризует необычное поведение, нарушение координации движений (искривление шеи, вращательные движения головой), отсутствие реакции на внешние раздражители и угнетенное состояние. Отмечается затрудненное дыхание, опухание и почернение гребня и сережек.

Если «птичьим гриппом» заражается человек, то с момента заражения до первых признаков заболевания может пройти от нескольких часов до 5 дней. Позже проявляются симптомы, которые похожи на симптомы сезонного гриппа: острое начало, озноб, повышение температуры тела до 38°С и выше, мышечные и головные боли, боль в горле. Возможен водянистый жидкий стул, многократная рвота. Состояние инфицированного человека быстро ухудшается. Уже через 2-3 дня появляется влажный кашель, нередко с примесью крови, одышка, затруднение дыхания. Опасность вируса птичьего гриппа заключается в том, что он очень быстро приводит к осложнению болезни в виде пневмонии.

В Роспотребнадзоре советуют избегать контакта с домашней и дикой птицей в домашних хозяйствах, на рынках, а также в местах массового скопления птиц на открытых водоемах. Строго соблюдать технологию приготовления мяса птиц и яиц, использовать только кипяченую или бутилированную воду, отказаться от приобретения мяса птиц и яиц в местах несанкционированной торговли, а также своевременно и регулярно проходить вакцинацию против сезонного гриппа.

В случае обнаружения симптомов у пернатых необходимо оперативно сообщать в Государственную ветеринарную службу в течение суток по телефонам горячей линии: 8-921-140-49-81, 8-921-536-78-82.