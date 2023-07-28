Замгубернатора Вологодской области заявил о локализации очага птичьего гриппа и об изъятии кур в зоне карантина

Заместитель губернатора Вологодской области Михаил Глазков заявил о локализации очага птичьего гриппа.

"С 25.07 в угрожаемой зоне - 10км в радиусе от Малечкинской п/ф - установлены и работают в круглосуточном режиме 3 контрольно- пропускных поста, оборудованные дезбарьерами. Отгрузка продукции с фабрики прекращена с 25.07, в ветеринарные службы регионов, на территории которых ранее поступила птицеводческая продукция, направлена информация о возникновении заболевания и принятии мер по недопущению его дальнейшего распространения", - написал Михаил Глазков.

На птицефабрике в результате вспышки птичьего гриппа погибло 97,7 тысяч кур, утилизировано путем сжигания в специально определенном месте на территории предприятия 74,5 тысяч голов. Работа по утилизации с соблюдением мер предосторожности не прекращается. Дровами, дизтопливом и необходимым горючим материалом фабрика обеспечена.

"Силами администрации Череповецкого муниципального образования совместно с ветеринарными специалистами проведен обход ЛПХ в угрожаемой зоне, пройдены все 42 населенных пункта. Выявлено 123 хозяйства с численностью поголовья около 1400 кур. Осуществляются подготовительные работы для осуществления изъятия птицы. В ближайшее время будет принято Постановление Правительства Вологодской области о компенсации ущерба", - говорит Михаил Глазков.

Властями принято решение о постоянном мониторинге ситуации на других птицефабриках региона. Предприятия обязали делать ежедневный отчет о павшей птице с интервалом каждые 3 часа в рабочее время.

Сотрудники охотдепартамента по решению специальной комиссии проводят мониторинг состояния дикой птицы. Угрозы для жизни и здоровья населения максимально минимизированы.

Ранее NewsVo писал, что 25 июля вечером птичий грипп был обнаружен в Вологодской области. Опасная инфекция появилась в Череповецком районе в Малечкинском сельском поселении на птицефабрике в Парфеново.