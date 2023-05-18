В ходе СВО погиб житель Устюжны

18.05.2023 [Общество]

В ходе СВО погиб военнослужащий Сергей Томеску из Устюжны. Об этом сообщил глава Устюженского округа Игорь Петров. Известно, что житель Устюжны погиб 10 мая.

Сергей родился в 1983 году. Учился в средней школе № 1. В августе 2022 года заключил контракт о прохождении военной службы. 19 сентября был направлен в войсковую часть в Богучар Воронежской области, откуда добровольцем отправился в зону СВО. Глава Устюженского района выразил соболезнования родителям. 

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на территории соседней Украины. 21 сентября 2022 Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России
 

Тэги: погибшие в Украине

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