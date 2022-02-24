Российский президент объявил о начале военной операции в Донбассе

24.02.2022 [Общество]

В ночь на 24 февраля президент Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Он подробно объяснил причины этого шагав эфире телеканала «Россия 24».

Глава государства остановился на каждом из фактов, которые свидетельствуют о нежелании Запада видеть в России равноправного партнера и союзника.

По словам Путина, после развала Советского Союза Москва 30 лет пыталась договориться о нерасширении НАТО на восток, и все эти годы сталкивалась с обманом, давлением и шантажом. Военная машина альянса все это время двигалась к границам России.

Одним из инструментов в руках Запада стала Украина, которая, как заявил президент, находится под внешним управлением.

Россия не может чувствовать себя в безопасности, развиваться, существовать с постоянной угрозой со стороны Украины. Также Путин подчеркнул, что «нельзя без сострадания смотреть на геноцид, происходящий в Донбассе».

Кроме того, Владимир Путин предостерег от вмешательства в ситуацию на Украине любые внешние силы.

 

Тэги: Донбасс, военная операция, президент

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