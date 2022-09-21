Владимир Путин подписал указ о мобилизации в России

21.09.2022 [Общество]

Президент Владимир Путин подписал указ о мобилизации в России. Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня, 21 сентября. 

Указ предусматривает дополнительные меры по выполнению гособоронзаказа. Призванные в обязательном порядке будут проходить военную подготовку, заявил Путин в своем обращении.

Согласно указу, призыву будут подлежать только те граждане, которые состоят в запасе и, в первую очередь, те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

Ранее NewsVо сообщал, что накануне Госдума ввела в УК понятия «мобилизация», «военное положение» и «военное время».

Тэги: мобилизация, Путин

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