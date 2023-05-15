Выпускникам детских садов в Вологодской области начали вручать наборы первоклассников.

Такие наборы вручают будущим первоклашкам в нашем регионе уже пятый год подряд по губернаторской программе «В первый раз в первый класс!»

Сообщается, что в этом году в комплект входят папка-портфель, пенал с канцелярскими принадлежностями, расписание занятий, альбом для рисования, краски, кисточки, цветные карандаши, конструктор для технического творчества, светоотражатель для обеспечения безопасности детей по дороге в школу и открытка.

– Подарки будущим школьникам будут вручать на выпускных мероприятиях в дошкольных образовательных организациях. Если ребенок не посещает детский сад или не может присутствовать на торжественном событии, то подарок сможет получить один из родителей в управлении образования муниципалитета до 30 декабря этого года, – сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.

Напомним, в 2019 году NewsVo сравнивал цены, сколько денег на закупку этих наборов потратили из областного бюджета и сколько эти канцтовары стоили на самом деле. Если ориентироваться даже на розничные цены, по всем контрактам тогда «в трубу» улетело почти 5 миллионов рублей. По оценке оптовиков, цифра получилась еще больше – около 10 миллионов.

Данная информация привлекла внимание сотрудников прокуратуры и ведомство провело проверку.

Проверка подтвердила, что закупки были проведены с нарушениями, но итогом стал всего лишь штраф на сумму 15 тысяч рублей.