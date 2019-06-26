Губернаторская щедрость за бюджетный счет: сколько на самом деле стоят подарки для вологодских первоклассников?

Наталья Рюмина

В конце мая все выпускники детских садов Вологодской области получили «подарок от губернатора» за счет средств налогоплательщиков. Подарок — это набор для школьника, куда входят краски, карандаши, ручки, пенал и другие канцелярские принадлежности. Newsvo узнал, сколько денег на закупку этих наборов потратили из областного бюджета и сколько эти канцтовары стоят на самом деле.

От всей души

За вручением подарков следили лично заведующие детских садов. Обязательной частью любого выпускного была совместная фотография детей с красными папками, на которой красуется логотип губернаторской программы «В первый раз в первый класс». Районные газеты сообщили о щедрости главы области, а детские сады выложили фото с подарками у себя на сайтах.

Олег Кувшинников с набором первоклассника. Фото из группы губернатора в соцсети.

Программа с подарками для первоклассников появилась в этом году, который, как известно, является для региона «выборным». Жители Вологодской области в сентябре будет выбирать главу региона, Олег Кувшинников — один из кандидатов. При этом, в отличие от своих соперников, он может пользоваться и возможностями региональных СМИ, и областным бюджетом.

Ведь губернаторская «щедрость» была оплачена за счет налогоплательщиков. Деньги на программу выделяются из регионального бюджета — всего 18,6 миллионов рублей. Бюджет, как известно, формируется за счет налогов. Так что, по сути, люди сами оплатили подарки своим детям. Да еще и, как оказалось, практически по двойной цене.

Почему-то закупку товаров для такой яркой акции правительство Вологодской области решило провести очень витиевато: канцтовары заказали у единственного поставщика через «Вологодский институт развития образования».

Единая закупка фактически была раздроблена на четыре отдельных части. Изучив их, можно прийти к выводу, что подарки для будущих первоклашек обошлись области примерно в 1500 тысячи рублей за набор.

Одна из подарочных папок попала в руки журналистов Newsvo. Невооруженным взглядом было видно, что для выпускников детских садов закупили самые простые и дешевые канцтовары.

Мы попросили предпринимателей, владельцев одного из магазинов канцелярских товаров, оценить оптовую стоимость подарка. И она оказалась далека от закупочной цены.

Предприниматели оценили закупочную стоимость папки со всем содержимым в 600 рублей. Чтобы не быть голословными, мы решили перепроверить цифры. К сожалению, получилось это сделать только в розничных магазинах. Но и в этом случае цифра оказалась ниже чиновничьей на несколько миллионов рублей.

«Дареному коню в зубы смотрят»

Итак, 15 марта этого года на сайте госзакупок АНО ВО ДПО «ВИРО» (Вологодским институтом развития образования) была размещена закупка для единственного поставщика № 31907642781 на «Поставку канцелярских принадлежностей». Институт закупал наборы, состоящие из упаковки акварельных красок, цветных и простых карандашей, ластика, ручки, точилки и расписания занятий. Всего 16 185 штук (по количеству выпускников детских садов).

Цена акварельных красок по контракту составила 80 рублей за штуку. Оптовая цена красок из набора, по информации предпринимателей, составляет 65 рублей. В интернете в розницу данные краски можно найти за 72 рубля 82 копейки.

Если бы правительство закупало краски по такой цене (72,82 рубля за штуку), то общая сумма денег, потраченных на их закупку, была бы меньше на 116 208 рублей. Но она составила 1 294 800 рублей.

Далее по списку идут карандаши, набор из 6 штук. Поставщик губернаторских подарков выбрал марку «Красин». На открытых интернет-площадках они продаются за 33 рубля 49 копеек. Однако, наша область их закупила за 60 рублей на общую сумму 971 100 рублей. А могло бы получится дешевле на 428 964 рубля.

Ластики обошлись бюджету в 161 850 рублей, цена одной штуки, по контракту — 10 рублей. Однако тот ластик, который оказался в подарке стоит на сайте «Информат» 6 рублей 84 копейки, то есть стирательные резинки можно было закупить дешевле на 51 144 рубля.

Выпускники получили в подарок также ручки и простые карандаши. По контракту по две штуки и того, и другого. На ручки было заложено 40 рублей за пару.

На сайте «Информат» шариковая ручка из чемоданчика стоит 5 рублей 36 копеек, то есть две ручки могли обойтись бюджету всего в 10,72 копейки. А общая сумма, потраченная на их покупку, могла быть меньше на 473 896 рублей. Вместо этого на ручки область потратила 647 400 рублей. В 4 раза больше, чем могла.

Карандаши по контракту также вышли в два раза дороже, чем в реальности. Их цена на сайте «Информат» 4,74 копейки за штуку, правительство закупило эти канцелярские принадлежности за 8 рублей. Общая стоимость шестнадцати тысяч пар на бумаге составила 258 960 рублей, больше реальной стоимости на 105 526 рублей

Близка к реальной стоимости оказалась только точилка. На нее заложили 30 рублей. Мы нашли точно такую же за 29 рублей.

Также 15 марта было закуплено расписание занятий с очень нужным для каждого школьника логотипом программы губернатора.

В итоге общая цена договора составила 3 965 325 рублей. В нем сказано, что цена является твердой и определяется на весь срок исполнения договора.

Однако, по нашим подсчетам, реальная цена всего выше перечисленного даже в розницу — 2 775 507 рублей. Что уж говорить о крупном опте, которым является данная закупка.

15 марта ВИРО был заключен еще один договор на поставку канцелярских принадлежностей. Его цена составила 4 936 425 рублей.

В списке закупаемых товаров — пенал, линейка и альбом. Всего по 16 185 штук. Большая часть денег, предусмотренных договором, была потрачена на пеналы. Цена за единицу в контракте — 245 рублей. Подобный мы нашли в магазине «Светоч» за 175 рублей 74 копейки.

Если бы пеналы были закуплены по данной цене, то правительство потратили бы на них 2 844 351 рубль 90 копеек вместо 3 965 325 рублей.

Альбом для рисования и линейка также были закуплены по более высокой цене, чем можно было найти. Альбом за 50 рублей, линейка за 10 рублей. Стоимость первого товара на открытых торговых площадках начинается от 35 рублей, второго — от 7,48 копеек.

Таким образом, данный контракт по розничным ценам мог бы получиться дешевле на 1 404 535 рублей.

Ранее с единственным поставщиком было заключено еще 2 контракта. 6 февраля был осуществлена закупка № 31907497531 на сумму 4 855 500 рублей. В списке закупаемых товаров счетные палочки и папки для хранения тетрадей и прочих бумаг формата А4 из ткани Оксфорд с текстильными ручками для удобной переноски в руке. Размер 350*275*20 мм.

Фото Newsvo

Стоимость папки обозначена в 250 рублей, полная стоимость тиража в 4 046 250 рублей, однако на сайте «Сима-лэнд» подобная вещь продается за 169 рублей. То есть папки были закуплены дороже как минимум на 1 310 985 рублей. Конечно, на них надо было еще нанести логотип программы губернатора, что тоже стоит денег.

Счетные палочки также были куплены по завышенной цене: за 50 рублей за штуку, вместо 21 рубля 56 копеек. Их реальную стоимость мы нашли на сайте «Информат». Всего на закупку палочек ушло 809 250 рублей, а могло бы уйти меньше на 460 301 рубль.

В итоге лишняя нагрузка на бюджет составила 1 771 286 рублей.

Второй контракт, заключенный 6 февраля, ориентирован на поставку конструкторов для уроков труда № 2. Цена на бумаге - 300 рублей

Общая стоимость контракта 4 855 500. На сайте «Сима лэнд» такие конструкторы продаются за 272 рубля 70 копеек. То есть, в реальности, они могли быть дешевле на 441 850 рублей. Продавцы канцтоваров говорят, что на оптовых складах их можно найти вообще за 210 рублей.

Тайна за семью печатями

Итак, если ориентироваться даже на розничные цены, по всем контрактам "в трубу" улетело почти 5 миллионов рублей. По оценке оптовиков, цифра получилась еще больше — около 10 миллионов.

После такого арифметического расклада, Newsvo стало очень интересно, кто же является поставщиком губернаторских "чемоданчиков". Но это оказалась тайна за семью печатями.

6 июня «Newsvo» отправил запрос в правительство области с целью узнать, кто же так неэкономно потратил бюджетные деньги. Ответ должен был прийти не позднее 18 июня. Однако сообщить нам название фирмы оказалось очень сложной задачей для чиновников. После нескольких звонков журналистов Newsvo в правительство области 25 июня мы все-таки получили ответ. Там было написано много всего, но только не название фирмы-поставщика.

Правовым основанием не сообщать журналистам, кто поставил подарки для первокласснико, начальник управления информационной политики Дарья Богданова посчитала тот факт, что при закупках у единственного поставщика, заказчики сами решают, какие данные размещать в системе госзакупок.

Сокрытие информации, связанное с бюджетными закупками (да и с выборами тоже), очень настораживает. Поэтому мы оставили за собой право обратиться в прокуратуру, УФАС и следственный комитет, так как у нас сложилось впечатление, что по данным контрактам было произведено хищение бюджетных средств.