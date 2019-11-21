Госзакупки губернаторских подарков для вологодских первоклассников были проведены с нарушениями

21.11.2019 [Общество]

Прокуратура Вологодской области подтвердила, что губернаторские подарки для первоклассников были закуплены с нарушениями. Напомним, в июне Newsvo рассказал, как эти канцелярские товары были закуплены на несколько миллионов рублей дороже их реальной стоимости. В августе 2019 года на пресс-конференции прокурора Александра Гринева корреспондент Newsvo спросил его, собирается ли прокуратура принимать меры по поводу этих закупок. В ведомстве сказали, что все проверят. Однако итогом проверки стал всего лишь штраф на сумму 15 тысяч рублей.

Напомним, в статье "Губернаторская щедрость за бюджетный счет: сколько на самом деле стоят подарки для вологодских первоклассников?", Newsvo представил свои подсчеты стоимости подарков, закупленных в этом году на средства областного бюджета для выпускников детсадов. На подарках было подписано "Программа губернатора". Всего на них потратили из областного бюджета более 13,6 млн рублей. Newsvo выяснил, что канцтовары можно было бы закупить гораздо дешевле, чем указано в контрактах.

Так, например, на сайте «Информат» шариковая ручка из чемоданчика стоит 5 рублей 36 копеек, то есть две ручки могли обойтись бюджету всего в 10,72 рублей. Однако на ручки было заложено 40 рублей за пару, то есть примерно в четыре раза больше. Всего на ручки область потратила 647  400 рублей, хотя из этой суммы можно было бы сэкономить 473  896 рублей. 

В целом, если ориентироваться даже на розничные цены, по всем контрактам, видимо, "улетело в трубу" почти 5 миллионов рублей. По оценке оптовиков, цифра получилась еще больше — около 10 миллионов.

По данным областной прокуратуры, поставщиком по этим госзакупкам было ООО «Типография Печатник Савва» из Вологды (учредитель и директор - Наталья Котоманова).

Прокурорская проверка показала, что список товаров для набора первоклассника утверждал департамент образования, позже его передали в «Вологодский институт развития образования» для проведения закупки.  Правоохранители установили, что в феврале и марте 2019 года между «ВИРО» и ООО «Типография Печатник Савва» были заключены договоры на поставку канцелярских и иных товаров. Отметим, что в правительстве Вологодской области летом корреспонденту NewsVo отказались назвать поставщика наборов, что является нарушением закона о СМИ.

- Учреждение осуществило действия по закупке товаров у единственного поставщика, тогда как данные действия следовало осуществлять конкурентным способом. Кроме того, согласно типовому положению, закупка у единственного поставщика могла проводиться в случае осуществления закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую сто тысяч рублей, что было нарушено, - сообщает прокуратура Вологодской области.

Прокуратура пришла к выводу, что неисполнение «Вологодским институтом развития образования» требований законодательства о госзакупках привело к нарушению принципов открытости, прозрачности, ограничению конкуренции, необоснованному ограничению числа участников закупки, а также публичных интересов и (или) прав законных интересов третьих лиц.

 

По требованию прокуратуры в октябре 2019 года УФАС России по Вологодской области возбудило дело, предусмотренное ч.1 ст.7.32.3 КоАП РФ (осуществление закупки товаров, работ, услуг в случае, если такая закупка в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц должна осуществляться в электронной форме, в иной форме). В итоге заместителя ректора по административно-хозяйственной деятельности АОУ ВО ДПО «ВИРО» оштрафовали на 15 тысяч рублей.

А по поводу того, что на товары, скорее всего, потратили из бюджета на несколько миллионов больше, чем могли бы, никаких мер не принято.

Тэги: коррупция, губернатор

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